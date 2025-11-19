Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2676: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2676: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Δείτε αναλυτικά

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2676, σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 31, 49, 5, 23, 13, 41.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Ειδήσεις Τώρα

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται τον Τραμπ για το σχόλιο «γουρούνα» κατά της δημοσιογράφου

Πάτρα: Τέχνη και Αρχιτεκτονική- Μια σύμπραξη δημιουργών και ακαδημαϊκών- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο 58χρονος οδηγός ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Λόττο ΛΟΤΤΟ Τυχεροί Αριθμοί

Ειδήσεις