Εκδήλωση του OlympianBreakfast – Ολυμπιακό Πρωινό, από τη Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Το OlympianBreakfast – Ολυμπιακό Πρωινό, το νέο brand που ενώνει την παράδοση και τη γαστρονομία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Olympian Land αποτελεί θεσμοθετημένη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αναδεικνύει τα ποιοτικά και αυθεντικά τοπικά προϊόντα, ενισχύοντας παράλληλα την ταυτότητα και την προβολή του τουριστικού μας προορισμού, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Μέσα από μια ενιαία ταυτότητα, το brand φέρνει στο προσκήνιο τις γεύσεις της Δυτικής Ελλάδας, αναδεικνύει τους τοπικούς παραγωγούς και ενισχύει το προφίλ των επιχειρήσεών μας, προσφέροντας ένα αυθεντικό, ποιοτικό ελληνικό πρωινό.

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο Moxy (Πάτρα) στην Ηρώων Πολυτεχνείου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης του Παραδοσιακού Πρωινού, την οποία θα τιμήσει με την παρουσίαση της, η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) Άντζελα Βαρελά.