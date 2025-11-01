Δυσπεψία: Το κοινό μπαχαρικό που βοηθά στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της

Στη σύγχρονη εποχή, πολλοί άνθρωποι αναζητούν φυσικές εναλλακτικές λύσεις για την ανακούφιση από καθημερινά πεπτικά προβλήματα, όπως η δυσπεψία.

Σύμφωνα με το enikos.gr μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι ένα κοινό μπαχαρικό μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικό με την ομεπραζόλη, ένα από τα πιο κοινά φάρμακα για τη θεραπεία της δυσπεψίας.

Το μπαχαρικό που βοηθά στην αντιμετώπιση της δυσπεψίας

Σύμφωνα με μελέτη, ο κουρκουμάς, το μπαχαρικό που δίνει στο κάρυ το χαρακτηριστικό του κίτρινο χρώμα, ενδέχεται να είναι εξίσου αποτελεσματικός με την ομεπραζόλη – ενός ευρέως διαδεδομένου φαρμάκου που δρα κατά της υπερβολικής παραγωγής οξέος στο στομάχι με στόχο τη θεραπεία των συμπτωμάτων της δυσπεψίας.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό BMJ Evidence-Based Medicine και τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι η κουρκουμίνη – το ενεργό συστατικό του κουρκουμά – μπορεί να προσφέρει σημαντική ανακούφιση από τα συμπτώματα όπως το φούσκωμα, ο πόνος στο στομάχι και η αίσθηση καύσου.

Τι είναι η λειτουργική δυσπεψία

Η λειτουργική δυσπεψία είναι μια χρόνια πεπτική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από:

Αίσθημα πληρότητας μετά από μικρή ποσότητα φαγητού

Φούσκωμα

Πόνο ή κάψιμο στο στομάχι ή στον οισοφάγο

Οι πιθανές παρενέργειες από τη λήψη ομεπραζόλης

Τα φάρμακα της κατηγορίας αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs), όπως η ομεπραζόλη, χρησιμοποιούνται συχνά για την ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων. Ωστόσο, η μακροχρόνια χρήση τους έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο για κατάγματα, ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών και λοιμώξεις.

Κουρκουμάς vs Ομεπραζόλη: Τι έδειξε μελέτη

Στην κλινική δοκιμή που προαναφέρθηκε συμμετείχαν 206 ασθενείς ηλικίας 18 έως 70 ετών, όλοι με διαγνωσμένη λειτουργική δυσπεψία. Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες:

Ομάδα κουρκουμά: Λάμβαναν 2 κάψουλες των 250mg κουρκουμίνης, τέσσερις φορές την ημέρα.

Ομάδα ομεπραζόλης: Λάμβαναν 20mg ομεπραζόλης την ημέρα.

Συνδυαστική ομάδα: Λάμβαναν και κουρκουμίνη και ομεπραζόλη.

Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με βάση τον δείκτη SODA (Severity of Dyspepsia Assessment), ο οποίος καταγράφει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.

Μετά από 28 ημέρες, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της έντασης των συμπτωμάτων και στις τρεις ομάδες. Η βελτίωση συνεχίστηκε και μετά από 56 ημέρες, ιδιαίτερα όσον αφορά τον πόνο και τη γενική δυσφορία στο στομάχι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν αναφέρθηκαν σοβαρές παρενέργειες. Ωστόσο, κάποιοι συμμετέχοντες με αυξημένο σωματικό βάρος εμφάνισαν μικρή επιβάρυνση στις ηπατικές λειτουργίες, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω μελέτη.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για τη φυσική θεραπεία της δυσπεψίας

Ο καθηγητής Krit Pongpirul από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Chulalongkorn στην Ταϊλάνδη δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της μελέτης μας ενισχύουν τον ισχυρισμό ότι η κουρκουμίνη μπορεί να αποτελέσει μια ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή για την αντιμετώπιση της λειτουργικής δυσπεψίας. Αξίζει να μελετηθεί περαιτέρω για πιθανή χρήση στην κλινική πρακτική».

Παρόλο που η μελέτη έχει περιορισμούς – όπως το μικρό μέγεθος δείγματος και η σύντομη διάρκεια – ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές που θα εξετάσουν τη χρήση του κουρκουμά ως φυσική εναλλακτική λύση στις συμβατικές θεραπείες του στομάχου.