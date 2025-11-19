ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Μαρία Κυριακοπούλου με τον Αντώνη Κουνάβη

Η Μαρία Κυριακοπούλου συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, ως υποψήφια για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Γνωστή επιχειρηματίας, η Μαρία Κυριακόπουλου έχει μια σημαντική κομματική διαδρομή, ενώ σε δήλωσή της για τη στήριξη της στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη αναφέρει τα εξής: «Η παρουσία μου στη Νέα Δημοκρατία αποτελεί σταθερή και ενεργή δέσμευση για συμμετοχή, προσφορά και συνέπεια. Έχω υπηρετήσει το κόμμα και την τοπική οργάνωση της Αχαΐας με αφοσίωση και ευθύνη, με στόχο την ενίσχυση της παράταξης και την ουσιαστική επαφή με την κοινωνία.

Έχω εκλεγεί δύο φορές μέλος της ΔΕΕΠ Αχαΐας, καθώς και σύνεδρος, ενώ παράλληλα έχω αναλάβει καθήκοντα Τομεάρχη Μεταφορών, συμβάλλοντας οργανωτικά και ουσιαστικά σε θέματα υποδομών, οδικής ασφάλειας και σύγχρονων μεταφορικών αναγκών της περιοχής μας.

Η συμμετοχή μου αυτή δεν είναι απλώς τιμητική· είναι αποτέλεσμα συνεχούς δουλειάς, συνεργασίας και διάθεσης για προσφορά. Στην πορεία αυτή είχα την τιμή να συνεργαστώ στενά με τον πρόεδρο Αντώνη Κουνάβη, του οποίου το έργο, η συνέπεια και η προσήλωση στην συλλογική προσπάθεια αποτελούν για εμένα σημεία αναφοράς.

Η προσωπική μου στήριξη στην εκ νέου υποψηφιότητα του απορρέει από την πεποίθησή μου ότι η συνέχεια και η ενότητα ενισχύουν ουσιαστικά την πορεία της ΔΕΕΠ ΑΧΑΙΑΣ.

Με το ίδιο αίσθημα ευθύνης επιδιώκω να συνεχίσω την διαδρομή αυτή, με νέους στόχους, περισσότερη οργάνωση και ακόμη πιο ενεργή συμμετοχή».

Η δύναμη μας βρίσκεται στην ενότητα, στη συνεργασία και στην συμμετοχή όλων».