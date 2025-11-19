Εύζωνες: Ρίγη συγκίνησης στην τελευταία υπηρεσία

Βίντεο με τους Εύζωνες να εκτελούν τα τελευταία παραγγέλματα
Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του ίντερνετ προκαλεί ρίγη συγκίνησης καθώς δείχνει ανάγλυφα τα συναισθήματα των Ευζώνων της Προεδρικής φρουράς στην τελευταία τους υπηρεσία.
Οι δυο Εύζωνες εκτελούν τα παραγγέλματα με τους συναδέλφους τους να παρακολουθούν με μεγάλη συγκίνηση αυτές τις στιγμές.
Μετά και το τελευταίο παράγγελμα αγκαλιάζονται με συναισθήματα να τους πλημμυρίζουν με τους υπόλοιπους να χειροκροτούν και ακόμα και τον επικεφαλής να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
