Χειροπέδες σε μαθητή στην Πετρούπολη που πήγε στο σχολείο με μπαλτά

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη ενός μαθητή στην Πετρούπολη που πήγε στο σχολείο με ένα μπαλτά.
Το περιστατικό με μαθητή, ο οποίος συνελήφθη με τον μπαλτά σημειώθηκε σήμερα το πρωί (19.11.2025) στο 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης.
Εξω από το σχολείο βρίσκονταν κάποια στελέχη της ΟΠΚΕ όταν είδαν τον μαθητή να έχει στα χέρια του τον μπαλτά. Οταν τον πλησιάσαν διαπίστωσαν ότι είχε πάνω του έναν μπαλτά 29 εκατοστών.
Πρόκειται για έναν μαθητή που είναι γεννημένος το 2009 και αφού συνελήφθη οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.
Το συγκεκριμένο σχολείο μέχρι και την περασμένη Παρασκευή (14.11.2025) ήταν υπό κατάληψη και γι’ αυτό υπήρχε η παρουσία στελεχών της ΟΠΚΕ στο σημείο.
