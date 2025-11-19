Ο Ιπποκράτης Παπαδάτος στο μνημείο των Ηρώων Πολυτεχνείου

Σε μια τελετή φορτισμένη με μνήμες, συγκίνηση και ιστορικό βάρος, ο Ιπποκράτης Παπαδάτος ως Γενικός Γραμματέας του Ελεύθερου Κοινωνικού Κέντρου Παύλος Μπακογιάννης κατέθεσε σήμερα στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Ηρώων του Πολυτεχνείου. Η πράξη αυτή αποτέλεσε έναν ειλικρινή φόρο τιμής προς εκείνους που με το θάρρος και την αυτοθυσία τους άνοιξαν τον δρόμο για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Με σταθερό βήμα και βλέμμα γεμάτο σεβασμό πλησίασε το μνημείο. Γύρω του κυριαρχούσε μια ατμόσφαιρα σχεδόν ιερή, σαν κάθε ήχος να υποχωρούσε μπροστά στο βάρος της ιστορίας. Το στεφάνι που τοποθέτησε στο μνημείο των ηρώων έγινε σύμβολο τιμής αλλά και υπόσχεσης ότι η μνήμη τους θα συνεχίσει να εμπνέει και να καθοδηγεί τις επόμενες γενιές.

Σε μια σύντομη αλλά ουσιαστική δήλωση ο Παπαδάτος τόνισε ότι το Πολυτεχνείο δεν αποτελεί απλή επέτειο αλλά έναν καθρέφτη συνείδησης. Υπενθύμισε ότι η θυσία εκείνων των νέων παραμένει ζωντανή και πως το παράδειγμά τους φωτίζει ακόμα τον αγώνα για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Αναφέρθηκε στη διαρκή ανάγκη να υπερασπιζόμαστε τις αξίες που εκείνοι υπερασπίστηκαν με τη ζωή τους.

Γύρω από το μνημείο συγκεντρώθηκαν άνθρωποι κάθε ηλικίας. Απλοί πολίτες στάθηκαν σιωπηλοί, μερικοί άφησαν λουλούδια και άλλοι άγγιξαν το μάρμαρο σαν να μπορούσαν να στείλουν ένα προσωπικό ευχαριστώ σε όσους θυσιάστηκαν. Η παρουσία του Ιπποκράτη Παπαδάτου αποτέλεσε μια υπενθύμιση ότι η ιστορία παραμένει ζωντανή μέσα από τους ανθρώπους που τη σέβονται και τη συνεχίζουν. Κάτω από τον Πατραϊκό ουρανό η στιγμή αυτή ένωσε παρελθόν, παρόν και μέλλον σε έναν κοινό παλμό, τον παλμό της ελευθερίας.