Έντονες βροχοπτώσεις στην Ήπειρο- Κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας

Καταρρακτώδεις βροχές και ισχυροί άνεμοι πλήττουν από το απόγευμα τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Στη συνοικία Αμπελόκηποι της πόλης των Ιωαννίνων, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση περίπου στις 9:30 το βράδυ, όταν κεραυνός χτύπησε τη στέγη τριώροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να ανοίξει μεγάλη τρύπα. Τα κεραμίδια της στέγης έσπασαν και εκτοξεύτηκαν γύρω από το κτίριο. Η Πυροσβεστική κλήθηκε αμέσως για την αντιμετώπιση της κατάστασης, και από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η τσιμεντένια πλάκα κάτω από τη στέγη δεν υπέστη ρωγμές ή άλλες ζημιές.

Στην περιοχή της Κόνιτσας, η καταρρακτώδης βροχή δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω μικροκατολισθήσεων και φερτών υλικών. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο, με δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε σε δρόμο πάνω από την Κόνιτσα και ακινητοποιήθηκε. Με την βοήθεια πυροσβεστών τα δύο άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μηχάνημα του Δήμου μεταβαίνει στην περιοχή για να κάνει διάνοιξη του δρόμου.

Στην Ηγουμενίτσα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεριζώθηκε στην παραλιακή οδό πλάτανος, ο οποίος έπεσε σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Πάπιγκο Ιωαννίνων με 92.0 mm.

Τέλος, πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες καταγράφονται στους μετεωρολογικούς σταθμούς στις 3 αλπικές λίμνες της Βόρειας Πίνδου σε Γράμμο, Τύμφη και Σμόλικα, με θυελλώδεις ανέμους (ριπές >100 km/h) καθώς και έντονη βροχόπτωση.