Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Eurovision: Ποιοι φημολογείται ότι επιστρέφουν μετά από 12 χρόνια

Eurovision: Ποιοι φημολογείται ότι επιστ...

Θα εκπροσωπήσουν ξανά την Ελλάδα;

Από τις 264 συμμετοχές στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, έχουν ήδη διαρρεύσει κάποια ονόματα.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έχει διαρρεύσει ακόμη ένα όνομα -αυτή τη φορά ενός συγκροτήματος- το οποίο δεν είναι άγνωστο στους φαν της Eurovision.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο ιστότοπος gpstomusic.gr, οι Koza Mostra, που μαζί με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη εκπροσώπησαν την Ελλάδα στην Eurovision του 2013, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση, φέρονται να είναι «η 100η επιβεβαιωμένη συμμετοχή στον εθνικό τελικό».

Τις πληροφορίες του site αναδημοσίευσε και το Eurovisionfun, το οποίο ανανεώνει καθημερινά το περιεχόμενό του με νέα που αφορούν τον διαγωνισμό. Μένει τώρα, να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν οι Koza Mostra την είδηση.

 

Ειδήσεις Τώρα

Τα κουκλάκια Labubu προσεχώς στους κινηματογράφους

Γιάννης Μπέζος: «Επιθυμώ να ζω έτσι όπως θέλω εγώ, να μην ικανοποιώ τις ανάγκες των άλλων»

Κώστας Καραφώτης: Ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Eurovision 2026 Eurovision Koza Mostra

Spotlight