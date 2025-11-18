Eurovision: Ποιοι φημολογείται ότι επιστρέφουν μετά από 12 χρόνια

Από τις 264 συμμετοχές στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, έχουν ήδη διαρρεύσει κάποια ονόματα.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έχει διαρρεύσει ακόμη ένα όνομα -αυτή τη φορά ενός συγκροτήματος- το οποίο δεν είναι άγνωστο στους φαν της Eurovision.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο ιστότοπος gpstomusic.gr, οι Koza Mostra, που μαζί με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη εκπροσώπησαν την Ελλάδα στην Eurovision του 2013, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση, φέρονται να είναι «η 100η επιβεβαιωμένη συμμετοχή στον εθνικό τελικό».

Τις πληροφορίες του site αναδημοσίευσε και το Eurovisionfun, το οποίο ανανεώνει καθημερινά το περιεχόμενό του με νέα που αφορούν τον διαγωνισμό. Μένει τώρα, να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν οι Koza Mostra την είδηση.