Λευκορωσία - Ελλάδα: Πέφτει η «αυλαία» για την Εθνική ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Μουντιάλ

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελλάδας αποκλείστηκε πρόωρα στα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει με θετική εικόνα την παρουσία της στον 3ο όμιλο, αγωνιζόμενη εκτός έδρας κόντρα στη Λευκορωσία.

Μετά τη νίκη και επί της Σκωτίας, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα ψάξει απόψε κόντρα στη Λευκορωσία, το 2/2 στις τελευταίες αγωνιστικές των προκριματικών του Μουντιάλ, με στόχο ένα φινάλε που θα επιβεβαιώσει την αισιοδοξία για το μέλλον της ομάδας.

Στα προκριματικά του Μουντιάλ, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αδίκησε σε αρκετές περιπτώσεις τον εαυτό της και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει μέχρι τέλους την πρόκριση στο τουρνουά που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η εκτός έδρας ήττα από τη Σκωτία, σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε και “κυριάρχησε” πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, ήταν αυτή που “σκότωσε” ουσιαστικά τις ελπίδες της για πρόκριση, δείχνοντας καλή εικόνα αλλά και… αφέλεια ειδικά στην άμυνα, στα περισσότερα παιχνίδια της διοργάνωσης.