Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέστη τράβηγμα στον προσαγωγό

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε τραυματίας από το Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μιλγουόκι Μπακς, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στον προσαγωγό του αριστερού του ποδιού και ο Ντοκ Ρίβερς τόνισε ότι δεν έδειχνε καλά.

Λίγο πριν το ημίχρονο του Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φάνηκε να μην πάτησε καλά σε προσπάθεια για καλάθι μέσα στη ρακέτα των γηπεδούχων και παρότι επέστρεψε τρέχοντας στην άμυνα, έφυγε αμέσως για τα αποδυτήρια, μετά την πρώτη διακοπή.

Ο προπονητής των “ελαφιών”, Ντοκ Ρίβερς ανέφερε πάντως μετά το παιχνίδι, ότι η κατάστασή του δεν φαινόταν καλή, εξηγώντας ότι είχε από νωρίς ενοχλήσεις στον προσαγωγό. “Δεν θα ξέρουμε τίποτα μέχρι αύριο. Δεν φαινόταν και πολύ καλά, μπορώ να σας το πω αυτό. Έπιασε τον προσαγωγό του, θέλω να πω στο πρώτο τέταρτο και τον ρώτησα τότε. Είπε ότι ήταν μια χαρά. Μετά νομίζω ότι το άρπαξε ξανά και είπε ότι ήταν μια χαρά. Και μετά την τρίτη φορά, ξέρετε, συνέβη. Αλλά νομίζω ότι συνέβη νωρίτερα, κατά τη γνώμη μου”.