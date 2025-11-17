Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου ECO FLOW με την ενεργό συμμετοχή της ΔΕΥΑ Δυμαίων

Εστιάζοντας στην εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η ΔΕΥΑ Δυμαίων συμμετέχει ενεργά στο έργο ECO FLOW- Environmental Climate Opportunities For Low-impact Options in Wastewater Treatment, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027, με συνολικό προϋπολογισμό 1.585.923,00 €.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου που επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο, κοινό σχέδιο για την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων στις δύο χώρες, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 στο Palazzo dell’ Acqua του Μπάρι, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της συνεργασίας των εταίρων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι, οι άξονες δράσεις, οι τεχνικές μεθοδολογίες και οι πιλοτικές εφαρμογές που θα υλοποιηθούν, ενώ ορίστηκε και η Κοινή Ομάδα Διαχείρισης που θα συντονίζει την πρόοδο σε όλες τις φάσεις της υλοποίησης.

«Μετά από συντονισμένες ενέργειες καταφέραμε να εντάξουμε τη ΔΕΥΑ Δυμαίων στο έργο ECO FLOW, το οποίο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία όχι μόνο για την ανάταση της δημοτικής μας επιχείρησης, αλλά και για την αξιοποίηση σύγχρονων, βιώσιμων λύσεων στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα πιο καθαρό περιβάλλον και μια πιο ασφαλή, αποδοτική χρήση του νερού και είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία που θα έχει πολλαπλά οφέλη για τους δημότες και τον τόπο μας», ανέφερε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Δυμαίων, Γιώργος Παναγιωτόπουλος δήλωσε από την πλευρά του πως «οι υδάτινοι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, γι’ αυτό και η συμμετοχή της ΔΕΥΑΔ σ’ ένα τόσο σημαντικό έργο εστιάζει στη σωστή τους διαχείριση και στην προστασία τους.

Στόχος μας να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των συνδημοτών μας στη Δημοτική Επιχείρηση, η οποία πρέπει να είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική».