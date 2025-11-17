Πάτρα: Η Stand-Up Comedy "Ντεκαντάνς" με τον Jeremy

Αυτή την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 στις 21.30 το θέατρο act στο πάνω μέρος στις σκάλες Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα, φιλοξενεί τον κωμικό Jeremy στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο οποίος θα παρουσιάσει Stand-Up Comedy με τίτλο Nτεκαντάνς.

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21.00 μια ξεκαρδιστική βραδιά για όσους αγαπούν την κωμωδία.

Η πρώτη solo παράσταση του Jeremy είναι μία κοινωνική σάτιρα για την καθημερινότητα και τις ντεκαντάνς στιγμές της παρακμιακής εποχής που ζούμε. Από τις ανεπιθύμητες μελιτζάνες στα social media έως την συνέντευξη για ενοικίαση σπιτιού που θυμίζει κάτι από εισαγωγικές στο Harvard και όλα αυτά για 25 τ.μ.

Μετά από αμέτρητες viral στιγμές, παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και τουλάχιστον 9 βραβεία στις Κάννες, ο Jeremy προσγειώνεται στη σκηνή με μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, γέλιο και σκέψεις που μάλλον έχεις κάνει και εσύ.

Observational comedy, deadpan στιγμές, raw στιγμές και δόσεις σουρεαλισμού εναλλάσσονται, δημιουργώντας ένα roller coaster που μοιάζει σαν να μπαίνεις σε ζαχαροπλαστείο για τάρτα αλλά καταλήγεις να βλέπεις τελετή εξορκισμού. Τρώγοντας όμως μια τάρτα. Από τις διακρίσεις και το σεξ μέχρι το marketing, την ντροπή, το δημόσιο, την ενοικίαση σπιτιών, την επικοινωνία με τον κόσμο και πολλά άλλα, τίποτα δεν μένει στο απυρόβλητο.

*Την Πέμπτη 20/11 στις 21.00 στο Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα)

Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς διάλειμμα).

Εισιτήρια: 12€ & 10€.

Περισσότερες πληροφορίες-κρατήσεις: 2610272 037 – 6936122263.

Προαγορά εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/ tickets/theater/jeremy- ntekantans

Εκ των υποστηρικτών επικοινωνίας των παραστάσεων του θεάτρου act είναι και το thebest.gr.