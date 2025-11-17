Πάτρα: Παρουσιάζεται την Τετάρτη 19/11 στο Πίξελbooks το βιβλίο "Δεν Έχουμε Οξυγόνο"

Το βιβλίο "Δεν έχουμε οξυγόνο" (εκδόσεις Εύμαρος) όπου την ανθολόγηση κειμένων και φιλολογική επιμέλεια έκαναν οι Ηλίας Φραγκάκης και Παναγιώτης Χατζημωυσιάδης, θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση την Τετάρτη 19/11/2025 στις 20.00 στο βιβλιοπωλείο Πίξελbooks στην οδό Κανακάρη 185, στην Πάτρα.

Ο πρόλογος του βιβλίου είναι της Μαρίας Καρυστιανού.

Δεδομένου ότι η λογοτεχνία δεν μπορεί παρά να συνομιλεί και με την εποχή της, εδώ λοιπόν η δική μας πολιτική, ηθική και αισθητική ανάγκη να μιλήσουμε για το θέμα των Τεμπών υπό την ιδιότητά μας ως λογοτεχνών, ώστε να στοιχίσουμε τη λογοτεχνική γραφή με την κοινωνική φωνή για δικαιοσύνη και δημοκρατία, να αποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη των νεκρών, να συμπαραταχθούμε στον αγώνα των συγγενών και να διασώσουμε για τους κατοπινούς τη λογοτεχνική βίωση όσων συνέβησαν.

Γράφουν οι:

Αγγελική Αγγέλου, Κούλα Αδαλόγλου, Σοφία Αυγερινού, Γεωργία Βεληβασάκη, Νίκος Βλαχάκης, Τζούλια Γκανάσου, Βερονίκη Δαλακούρα, Γιώργος Δελιόπουλος, Διώνη Δημητριάδου, Σταύρος Ζαφειρίου, Ανωνία Ζεβόλη-Νταουντάκη, Κώστας Καναβούρης, Γιάννης Καρκανεβάτος, Ηλίας Κεφάλας, Μάνος Κοντολέων, Χλόη Κουτσουμπέλη, Μάκη Κωστούλα, Μαριάνθη Λαζαρίδου, Μαρία Λεβαντή, Ελένη Λιντζαροπούλου, Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, Ανδρέας Μήτσου, Ευγενία Μπογιάνου, Γιώργος Μύαρης, Μαριάννα Παπουτσοπούλου, Ιωάννης Πανουτσόπουλος, Ειρήνη Παραδεισανού, Ελένη Πριόβολου, Νίκος Προσκεφαλάς, Κυριάκος Συφιλτζόγλου, Βαγγέλης Τασιόπουλος, Ευαγγελία Τάτση, Ηλίας Φραγκάκης, Παναγιώτης Χατζημωυσιάδης, Δημήτρης Χριστόπουλος, Νίκος Χρυσός.

Δύο ευρώ από κάθε πωληθέντα αντίτυπο πηγαίνει στο «Σύλλογο πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών».

*Στην εκδήλωση στην Πάτρα θα μιλήσουν οι συγγραφείς Ηλίας Φραγκάκης, Νίκος Προσκεφαλάς, ο εκδότης Πέτρος Κακολύρης και εκπρόσωπος του συλλόγου πληγέντων των Τεμπών.

Κείμενα από το βιβλίο θα διαβάσει ο Πατρινός μουσικοσυνθέτης Γιώργος Δίπλας.