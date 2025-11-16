Back to Top
Ο Θέμης Μπάκας για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Τι αναφέρει σε δήλωσή του

Για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο πολιτευτής Αχαΐας, Θέμης Μπάκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 «Τιμούμε την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, μια κορυφαία στιγμή αντίστασης και δημοκρατικού φρονήματος στη σύγχρονη ελληνική Ιστορία. Αποτίουμε φόρο τιμής στους φοιτητές, τους εργαζόμενους και όλους όσοι ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία, διεκδικώντας ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου παραμένει ζωντανή: μας υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη απαιτεί συνεχή υπεράσπιση, συμμετοχή και εγρήγορση. Σε μια εποχή νέων προκλήσεων, οφείλουμε να διατηρούμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου, να ενισχύουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς και να εργαζόμαστε για μια κοινωνία που δεν αποκλείει, αλλά ενώνει.

Τιμούμε το Πολυτεχνείο, όχι μόνο με λόγια, αλλά με την καθημερινή μας δέσμευση σε αξίες που εμπνέουν και κατευθύνουν το κοινό μας μέλλον: ελευθερία, ισότητα, αξιοπρέπεια».

