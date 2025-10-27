Θέμης Μπάκας: «Η 28η Οκτωβρίου είναι μια διαρκής υπενθύμιση της δύναμης του ελληνικού λαού»

«Ας πορευτούμε με την ίδια πίστη, ενότητα και αποφασιστικότητα, ώστε να είμαστε αντάξιοι των θυσιών τους» αναφέρει ο πολιτευτής Αχαϊας.

Για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο πολιτευτής Αχαϊας, Θέμης Μπάκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η 28η Οκτωβρίου 1940 δεν είναι, απλώς, μια σημαδιακή ημερομηνία στην Ιστορία μας είναι μια διαρκής υπενθύμιση της δύναμης, του θάρρους και της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού.

Είναι η στιγμή που ένα ολόκληρο έθνος είπε το μεγάλο «Όχι» στην υποταγή και υπερασπίστηκε την ελευθερία και την τιμή του.

Ιδιαίτερα για την Πάτρα, η μνήμη αυτής της ημέρας έχει ένα ξεχωριστό, τραγικό αλλά και ηρωικό αποτύπωμα. Ο ιταλικός βομβαρδισμός της πόλης, που άφησε πίσω του 193 νεκρούς, τραυματίες και ερείπια, δεν λύγισε τους Πατρινούς. Αντίθετα, δυνάμωσε το φρόνημά τους και ένωσε την πόλη μας ακόμη περισσότερο στον κοινό αγώνα για την ελευθερία.

Σήμερα, τιμούμε όλους εκείνους που πολέμησαν στα βουνά της Πίνδου, που αντιστάθηκαν με τα όπλα και με ψυχή, που κράτησαν ζωντανή την Ελλάδα.

Τιμούμε και τους Πατρινούς ήρωες, γνωστούς και άγνωστους, που με το αίμα τους έγραψαν το δικό τους κεφάλαιο δόξας. Ας κρατήσουμε ζωντανό το παράδειγμά τους.

Ας πορευτούμε με την ίδια πίστη, ενότητα και αποφασιστικότητα, ώστε να είμαστε αντάξιοι των θυσιών τους.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου! Ζήτω η Ελλάδα!»