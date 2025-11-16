Στην Αθήνα ο Ζελένσκι για την υπογραφή συμφωνίας μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία

Υπεγράφη η δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία

Στις 12:26 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του «Ελ. Βενιζέλος» το προεδρικό αεροσκάφος της Ουκρανίας, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και άλλα μέλη της Ουκρανικής αποστολής. Λίγο αργότερα, ο κ. Ζελένσκι αποβιβάστηκε από το αεροσκάφος και είχε σύντομη συνομιλία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που τον υποδέχθηκε. Αφού του αποδόθηκαν τιμές από άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας, ο κ. Ζελένσκι και τα μέλη της συνοδείας του επιβιβάστηκαν στα αυτοκίνητα, με προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υποδέχθηκε τον κ. Ζελένσκι στο αεροδρόμιο. Οι δυο τους είχαν μια σύντομη συνομιλία. «Υπάρχει η απόφαση να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Και η Ελλάδα είναι η χώρα που κατεξοχήν εκμεταλλεύεται προς όφελός της αυτή τη στροφή, με το να γίνει πύλη εισόδου του Αμερικανικού αερίου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης . Η ελληνική πρωτεύουσα είναι ο πρώτος σταθμός της ευρωπαϊκής περιοδείας του Ουκρανού προέδρου. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Γαλλία και Ισπανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έρχεται στην Αθήνα για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν τον Αύγουστο του 2023.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dea1tvufwryp" ></iframe> </div>

Η επίσκεψη Ζελένσκι στο Προεδρικό Μέγαρο Στην πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι δυο τους είχαν θερμή χειραψία αλλά και σύντομη συνομιλία, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου. Στο εσωτερικό βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αλλά και μέλη της πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα.

Τασούλας: Η επίσκεψη είναι σημαντική για την Ουκρανία και για τον κόσμο όλο Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε στον χαιρετισμό του ότι η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης εισβολής, τάχθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει και να προστατεύσει την εδαφική κυριαρχία, την ελευθερία και την ειρήνη. «Γι' αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου 4 χρόνια εξελίχθηκε σε όλα τα επίπεδα, το οικονομικό, το πολιτικό, το ενεργειακό, το ανθρωπιστικό». «Η στάση μας αυτή υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των ΗΕ, την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, που στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα». Ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι η στάση μας υπαγορεύτηκε και από το τραύμα της Κύπρου, από το γεγονός της εισβολής της Τουρκίας. Αυτή η περίπτωση υπαγορεύει τη στάση μας στη ρωσική εισβολή, γιατί είναι ταυτόσημες περιπτώσεις. Και όταν στο διεθνές δίκαιο τίθενται θέματα αρχών και αξιών, παραμερίζονται οι άλλες σχέσεις. Η Ελλάδα διατηρούσε σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά πλέον, η στάση μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη. «Καλωσορίζοντας εσάς και τους αξιότιμους συνεργάτες σας, ήθελα να δώσω τη διαβεβαίωση ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειές σας για κατάπαυση πυρός, που θα οδηγήσει σε δίκαιη και διαρκή ειρήνη, ώστε αυτή η περιπέτεια του λαού σας να λάβει τέλος. Και βεβαίως να σας υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα είναι στήριγμα της Ουκρανίας στην προσπάθεια να ενταχθεί στην ΕΕ υπό τους όρους της αιρεσιμότητας, αλλά και στην ανοικοδόμηση της χώρας». Ζελένσκι: Ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση και αλληλεγγύη στους δύσκολους καιρούς Στην αντιφώνησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή. «Η Ουκρανία και εκ μέρους της Ουκρανίας ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση και αλληλεγγύη στους δύσκολους καιρούς. Η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και την ευχαριστούμε πολύ». Επίσης, ευχαρίστησε και τη στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. «Είμαστε ευγνώμονες που βρίσκεστε και σε αυτόν τον τομέα δίπλα μας και μας στηρίζετε». «Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Τα χτυπήματα με drone και πυραύλους είναι καθημερινά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη αλλά και τη στήριξη στον ενεργειακό τομέα. Εδώ και μήνες είχαμε συνεργασία στον ενεργειακό τομέα».

Η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας συμφωνίας μεταξύ Κιέβου - Αθήνας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε στον Κωνσταντίνο Τασούλα ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για τη χώρα, σε μια περίοδο που τα πλήγματα της Ρωσίας με drone και πυραύλους είναι καθημερινά. Ευχαριστώντας για τη στήριξη στον πολιτικό και τον ενεργειακό τομέα, ο κ. Ζελένσκι σημείωσε ότι η συμφωνία στην ενέργεια έρχεται μετά από μήνες διαπραγματεύσεων και σημείωσε ότι τα σχέδια θα αφορούν στην ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dea3dx6mkypd" ></iframe> </div>

Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Στο Μέγαρο Μαξίμου κατευθύνθηκε πεζή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που αποχώρησε στις 13:49 από το Προεδρικό Μέγαρο. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται ήδη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο, για την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας. Η διαδικασία των υπογραφών αναμένεται ότι θα γίνει μετά τις 14:00 το μεσημέρι. Παρούσα στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για να είναι παρούσα στην υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας. Θερμή χειραψία και αγκαλιά αντάλλαξαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο και μαζί ανέβηκαν τα σκαλιά του κτιρίου.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dea3n1kmubdl" ></iframe> </div>

Μητσοτάκης: Ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο, στόχος να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας

«Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στη διαρκή στήριξη της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη χώρα σας και τον λαό σας με κάθε τρόπο. Ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας τον δύσκολο αυτό χειμώνα», είπε κατά την έναρξη της συνάντησης με τον κ. Ζελένσκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την ελληνική πλευρά, υπενθυμίζοντας την κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία αναμένεται να έχει έναν δύσκολο χειμώνα. Ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την ελληνική πλευρά, υπενθυμίζοντας την κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία αναμένεται να έχει έναν δύσκολο χειμώνα. «Είναι πολύ σημαντική αυτή η στήριξή σας, αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με καθημερινές επιθέσεις κατά αμάχων», είπε. Οι δύο ηγέτες έχουν προγραμματίσει αργότερα κοινές δηλώσεις.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dea3smf85lox" ></iframe> </div>

Υπεγράφη η ενεργειακή συμφωνία

Υπεγράφη η δήλωση προθέσεων εταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026 αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα. Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η υπογραφή έγινε παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η ανάρτηση Ζελένσκι πριν την άφιξη στην Ελλάδα Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη συμφωνία Ελλάδας - Ουκρανίας για φυσικό αέριο. «Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος στο βίντεο που ανάρτησε. «Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις», πρόσθεσε