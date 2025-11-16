Τεττέη: «Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να πιστέψω, σημαντικό να παίζω στη χώρα που έχω μεγαλώσει»

Η Εθνική επικράτησε 3-2 της Σκωτίας, με τον Τεττέη να κάνει ντεμπούτο με τα γαλανόλευκα και να δίνει ασίστ στον Καρέτσα, ενώ λίγο έλειψε να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 61΄ αλλά η προσπάθειά του εξουδετέρωθηκε από τον Γκόρντον.

Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη στην κάμερα του Alpha μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σκωτία.

Οι δηλώσεις του Τεττέη:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να πιστέψω. Από μικρός ήθελα να παίξω στην Εθνική, την παρακολουθούσα και τώρα είμαι εδώ.

Η ομάδα είναι φανταστική. Όλοι με αγκάλιασαν και με έκαναν να αισθανθώ ως μέλος οικογένειας. Δεν περίμενα ότι θα παίξω. Είμαι χαρούμενος που έπαιξα και που έδωσα ασίστ.

Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να φανταστώ. Ήταν εδώ η μητέρα και οι φίλοι μου. Είναι σημαντικό να παίζω για τη χώρα που έχω μεγαλώσει. Ένιωσα τιμή και ευχαριστώ τον κόουτς για την κλήση».