Νέο σχέδιο για τη Γάζα: Οι ΗΠΑ προτείνουν χωρισμό σε ζώνες - IDF και διεθνής δύναμη θα έχουν τον έλεγχο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στρατιωτικά έγγραφα που επικαλείται ο Guardian, ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη ξένων δυνάμεων από κοινού με Ισραηλινούς στρατιώτες στην ανατολική Γάζα και την εγκατάλειψη της κατεστραμμένης λωρίδας που αυτή τη στιγμή χωρίζει μια «κίτρινη γραμμή» υπό ισραηλινό έλεγχο.

Τον γεωγραφικό χάρτη της Γάζας σχεδιάζουν να αλλάξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαιρώντας τον παλαιστινιακό θύλακα σε μία «πράσινη ζώνη» υπό ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο όπου θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση και μία «κόκκινη ζώνη» που θα παραμείνει στα χέρια των Παλαιστινίων.

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα στον Guardian, ανέφερε ότι η πλήρης επανένωση της Γάζας παραμένει «ιδανικός αλλά μη ρεαλιστικός» στόχος σε αυτή τη φάση.

Τα αρχικά σχέδια των ΗΠΑ περί δημιουργίας κάποιου είδους περιφραγμένων παλαιστινιακών καταυλισμών, τα οποία είχαν παρουσιαστεί ως «εναλλακτικές ασφαλείς κοινότητες» (ASC), εγκαταλείφθηκαν αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

«Επρόκειτο για μία συνοπτική εικόνα μιας ιδέας που είχε προταθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή» πρόσθεσε. «Έχουν ήδη προχωρήσει πέρα από αυτό».

Όπως σημειώνει ο Guardian, τα σχέδια για το μέλλον της Γάζας «αλλάζουν με ιλιγγιώδη ρυθμό, αντανακλώντας μια χαοτική, πρόχειρη προσέγγιση για την επίλυση μίας από τις πιο περίπλοκες και δυσεπίλυτες συγκρούσεις στον πλανήτη».

Εγείρουν δε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσινγκτον και προσωπικά του Τραμπ να μετατρέψει την εκεχειρία που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα σε μία βάση για βιώσιμη και μακρόπνοη πολιτική λύση για την περιοχή.

Την ίδια ώρα, ανθρωπιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τις αλλαγές. Χωρίς σαφές σχέδιο για διεθνή ειρηνευτική δύναμη, αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και εκτεταμένη ανοικοδόμηση, η Γάζα κινδυνεύει να βυθιστεί σε αβεβαιότητα μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου. Οι μεσολαβητές έχουν προειδοποιήσει για μια κατάσταση «όχι πόλεμου αλλά και όχι ειρήνης» σε μια διαιρεμένη Γάζα, με τακτικές ισραηλινές επιθέσεις, μια εδραιωμένη κατοχή, χωρίς παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση και περιορισμένη ανοικοδόμηση των παλαιστινιακών σπιτιών και κοινοτήτων.

Η δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) αποτελεί πυλώνα του «ειρηνευτικού σχεδίου» 20 σημείων του Τραμπ. Η Ουάσινγκτον αναμένει ότι ένα προσχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα επισημοποιεί τη δύναμη αυτή, θα εγκριθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ αναμένουν να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη στρατευμάτων.

Ο Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή για να προετοιμάσουν το έδαφος για την αποχώρηση των Ισραηλινών ή τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση Centcom των ΗΠΑ κατάρτισε σχέδια για την τοποθέτηση ευρωπαϊκών δυνάμεων –συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων Βρετανών, Γάλλων και Γερμανών στρατιωτών– στον πυρήνα της ISF, όπως δείχνουν έγγραφα που έχει δει ο Guardian.

Αυτά περιλαμβάνουν έως και 1.500 στρατιώτες πεζικού από το Ηνωμένο Βασίλειο, με εξειδίκευση στην εξουδετέρωση βομβών και στρατιωτικούς γιατρούς, καθώς και έως και 1.000 Γάλλους στρατιώτες για την εκκαθάριση των δρόμων και την ασφάλεια.

Οι ΗΠΑ ήθελαν επίσης στρατιώτες από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες για να αναλάβουν τα πεδία νοσοκομεία και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Η ανάγκη για ανοικοδόμηση είναι επείγουσα, καθώς πάνω από το 80% των κτιρίων στη Γάζα έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των σχολείων και νοσοκομείων, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον Guardian, πάνω από ένα μήνα μετά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει τις αποστολές βοήθειας στη Γάζα, απαγορεύοντας ακόμη και βασικά είδη, όπως σκελετούς σκηνών, τα οποία χαρακτηρίζει ως «διπλής χρήσης» επειδή, όπως ισχυρίζεται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι περιμένουν είδη πρώτης ανάγκης και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι ζουν σε σκηνές χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως καθαρό νερό.

Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός – περισσότερα από 2 εκατομμύρια άτομα – είναι στριμωγμένος στην κόκκινη ζώνη, μια λωρίδα κατά μήκος της ακτής που καλύπτει λιγότερο από το ήμισυ της επιφάνειας της Γάζας.