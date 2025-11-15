Μελέτης Ηλίας: «Αν δεν ήμουν εγώ ο Σάββας στο “Σόι σου”, θα έβλεπα στη θέση μου τον Νίκο Ψαρρά»

Ο Μέλετης Ηλίας παραχώρησε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για την επιτυχημένη επιστροφή της σειράς «Το σόι σου» στη συχνότητα του ALPHA.

Ο γνωστός ηθοποιός το βράδυ της Παρασκευής (14.11.2025) ήταν στο στούντιο της εκπομπής του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ και μίλησε για όλα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, αναφέρθηκε στη σειρά «Το σόι σου», αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι αν δεν έπαιζε ο ίδιος τον ρόλο του Σάββα θα έβλεπε στη θέση του τον Νίκο Ψαρρά.

«Δύο άνθρωποι περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία το sequel. Ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος, ο Χαμπέας, που έλεγε ότι, άπαξ και ξεκινήσουμε πάλι, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Και η Βάσω η Λασκαράκη που έλεγε ότι θα κάνουμε πάνω από 35%. Εγώ, επειδή είχα δει την πραγματικότητα πως πάει, τους έλεγα ότι με ένα 18-20% να είμαστε ευχαριστημένοι», είπε αρχικά για την επιτυχία της σειράς.

«Ήμασταν όλοι… γερασμένοι αλλά ακμαίοι και ορεξάτοι, με αγάπη για αυτή τη δουλειά. Εμένα αυτή η δουλειά με έκανε γνωστό στον κόσμο», πρόσθεσε ο Μελέτης Ηλίας.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε και ποιος ηθοποιός θα έβλεπε στον ρόλο του Σάββα, αν δεν τον υποδυόταν ο ίδιος.

«Αν δεν ήμουν εγώ, θα έβλεπα στη θέση μου τον Νίκο Ψαρρά. Ο αγαπημένος μου ηθοποιός αυτή τη στιγμή είναι ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Για μένα από τους καλύτερους», ανέφερε.

Επίσης, ο Μελέτης Ηλίας παραδέχτηκε ότι έκανε δοκιμαστικά για πολλά τηλεπαιχνίδια αλλά δεν προχώρησαν οι συνεργασίες.

«Έκανα δοκιμαστικά σε πολλά τηλεπαιχνίδια. Πέρασα και από το Cash or Trash πριν τη Δέσποινα Μοιραράκη αλλά δεν τα βρήκαμε στα οικονομικά», ανέφερε.