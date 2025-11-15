Πόθεν Έσχες: Λήγει η προθεσμία, τι αλλάζει φέτος

Η 17η Νοεμβρίου είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων (Πόθεν Εσχες), έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023, κατόπιν τροπολογίας που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Σημειώνεται επίσης ότι η φετινή υποβολή γίνεται για δεύτερη φορά μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pothen οποία συνδέεται με μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών, κάτι που απαιτεί περισσότερο χρόνο εξοικείωσης και προσαρμογής από τους χρήστες.

Γιατί η προθεσμία του Πόθεν Έσχες μετατίθεται από τις 15 στις 17 Νοεμβρίου

Η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε στη συνεδρίασή της στις 28 Μαΐου 2025, όταν η τελευταία ημέρα μιας προθεσμίας που προβλέπεται από τον νόμο 5026/2023 συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Φέτος, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες ήταν η 15η Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, που θεωρείται μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι, βάσει της παραπάνω απόφασης, η προθεσμία μετατίθεται για τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης ή ξεχωριστή παράταση.

Με απλά λόγια, η μετάθεση δεν αποτελεί πολιτική απόφαση ή νέα ρύθμιση, αλλά τεχνική εφαρμογή του νόμου που προβλέπει την παράταση προθεσμιών όταν αυτές συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες.

Πόθεν έσχες - Διευκρινίσεις υποβολής από τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, μελών επιτροπών κ.ά.

Η Επιτροπή Ελέγχου στην από 23.10.2025 συνεδρίασή της αποφάσισε ότι:

1. Είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) τα μέλη των επιτροπών ελέγχου που συγκροτούνται κατ' άρθρο 85 του νόμου 4472/2017 από τους οδοντιατρικούς συλλόγους.

2. Είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) τα μέλη «Ομάδων Διοίκησης Έργου» που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178).

3. Η υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης του άρ. 1 του Ν. 4356/2015, άρχεται από την ημερομηνία κατάθεσης του συμβολαιογραφικού εγγράφου του συμφώνου συμβίωσης στο αρμόδιο ληξιαρχείο και την καταχώρισή του σε ειδικό βιβλίο και όχι από την απλή σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης.

4. Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) έχουν όλα τα μέλη των τοπικών επιτροπών που παραλαμβάνουν τμήμα του έργου ακόμη και εάν δεν συμμετείχαν στη διαδικασία του διαγωνισμού.

Νέο σύστημα υποβολής – Τι αλλάζει φέτος

Η φετινή διαδικασία φέρνει σημαντικές αλλαγές, κυρίως την αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών δεδομένων των υπόχρεων. Χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet, οι δηλούντες μπορούν να αντλούν αυτόματα στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις από συνεργαζόμενες τράπεζες.

Παρά την αυτοματοποίηση, η ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων παραμένει στον δηλούντα. Ακόμη και μικρές παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.