Το «ευχαριστώ» της Αγγελικής Νικολούλη στην τηλεοπτική επιστροφή της μετά το θάνατο της μητέρας της

Η δημοσιογράφος, την περασμένη εβδομάδα δεν είχε κάνει εκπομπή λόγω πένθους
«Να πω σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και την συμπαράσταση αυτές τις δύσκολες μέρες του πένθους, γιατί έχασα την μητέρα μου» είπε η Αγγελική Νικολούλη, στην αρχή της εκπομπής της «Φως στο τούνελ» την Παρασκευή (14/11/25).
«Για το λόγο αυτό δεν άναψαν τα φώτα την περασμένη Παρασκευή εδώ στο Τούνελ. Σας ευχαριστώ όλους θερμά» είπε με φωνή που «έσπαγε» η Αγγελική Νικολούλη, απευθυνόμενοι στους τηλεθεατές.
Η μητέρα της έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες σε ηλικία 98 ετών. Η Αγγελική Νικολούλη, την περασμένη εβδομάδα δεν έκανε εκπομπή, καθώς ήθελε κάποιες ημέρες για να πενθήσει.
Όμως είχε γράψει σε μήνυμά της στα Social «η απώλεια της μητέρας μου άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως η αγάπη και η στήριξη που δέχτηκα από τόσους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, έγιναν ένα απαλό φως μες στο σκοτάδι του πόνου».
