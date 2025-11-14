Back to Top
Το Πάρκο της Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών ανοίγει τις πύλες του

Στο Πάρκο μπροστά από το ναό του Πολιούχου Αποστόλου Ανδρέου - Το Σάββατο 15.11.2025 στις 6 το απόγευμα

Όπως γνωστοποίησε με σχετική ανακοίνωση η Ιερά Μητρόπολη Πατρών, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, το Χριστουγεννιάτικο “Πάρκο της Αγάπης” θα ανοίξει τις πύλες του αυτό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, στις 6 το απόγευμα, στο Πάρκο του Ιερού Ναού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μαγικό ταξίδι γεμάτο φως, χαρά και αγάπη!

Το “Πάρκο της Αγάπης” έρχεται και φέτος να χαρίσει στιγμές χαράς, προσφοράς και δημιουργίας, μέσα από μια σειρά από θεματικά σπιτάκια και δράσεις που αναδεικνύουν το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων.

Η τελετή των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο και τα παιδιά των Κατηχητικών Σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Την εκδήλωση αυτή θα τιμήσουν με την παρουσία τους εθελοντές, εκπρόσωποι  φορέων και πλήθους κόσμου, ενώ η βραδιά θα πλαισιωθεί με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, χαμόγελα και φωταγώγηση του Πάρκου. 

Το “Πάρκο της Αγάπης” θα παραμείνει ανοιχτό έως τις αρχές Ιανουαρίου 2026, από 10 το πρωί έως 10 το βράδυ, προσφέροντας καθημερινά δράσεις, εκπλήξεις και όμορφες στιγμές για όλη την οικογένεια. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Ελάτε να ανάψουμε μαζί το φως της αγάπης και να μοιραστούμε τη μαγεία των Χριστουγέννων!, αναφέρει η σχετική πρόσκληση.

Τοποθεσία: Πάρκο Αγίου Ανδρέου Πατρών.

Εγκαίνια: Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ώρα 18:00.

Είσοδος Ελεύθερη.

Culture