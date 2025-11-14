Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Προσεχείς εκδηλώσεις και δράσεις



Εκδήλωση για την Επέτειο 52 χρόνων του Πολυτεχνείου | 15.11.2025 | 18:30 Αγορά Αργύρη 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, οι παλιοί φοιτητές του Πανεπιστήμιου Πατρών, μέλη του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος, σμίγουν τις μνήμες τους για την φοιτητική εξέγερση της Πάτρας.

Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του Σεραφείμ Βρακά «ο σκληρός Φλεβάρης του 74» με ομιλητές τους τότε φοιτητές Αλέξη Αλετρά, Μιχάλη Κόμη και την ποιήτρια Βαρβάρα Χριστιά.

Ανάγνωση κειμένων: Ελένη Θωμά, Αλέξης Γκλαβάς

Μουσική- τραγούδι: Γιώργος Δρίτσας, Σεραφείμ Βρακάς

Το βιβλίο ζωντανεύει τον αγώνα των φοιτητών της Πάτρας κατά της δικτατορίας, μέσα από τα μάτια ενός εφήβου εκείνης της εποχής. Ένας 14χρονος μαθητής, που βρίσκεται ξαφνικά στη δίνη των γεγονότων, περιγράφει τη συγκλονιστική του ιστορία όπως τη βίωσε, μόνος, με τον φοιτητή αδελφό του φυλακισμένο και τον ίδιο να δέχεται καθημερινή ψυχολογική βία και τρομοκρατία από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του καθεστώτος.

Μέσα από τη δική του οπτική παρακολουθούμε τα κυνηγητά, τις συλλήψεις, τις φυλακίσεις και τα βασανιστήρια των παιδιών που αμφισβήτησαν και πολέμησαν τη χούντα.

Μια μεγάλη παρέα όπου η ανιδιοτέλεια, η αλληλεγγύη και η προσφορά, περισσεύουν στον αγώνα για Ελευθερία και Δημοκρατία.

Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων σπουδών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025 | Οδηγίες – Χρήσιμες Πληροφορίες Οι τελετές ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών θα διεξαχθούν από την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 έως την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όλες οι Τελετές τόσο των Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Αποφοίτων όσο και των Προπτυχιακών θα μεταδοθούν διαδικτυακά για τη διευκόλυνση του συνόλου των συνοδών των ορκιζομένων που επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν εξ’ αποστάσεως. Οι σύνδεσμοι αφορούν τις Τελετές που πραγματοποιούνται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και θα είναι διαφορετικοί ανά ημέρα ορκωμοσίας.

Παρακάτω θα εντοπίσετε σε πρώτη φάση τους συνδέσμους σχετικά με τις Τελετές Ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Αποφοίτων:

18/11: https://youtube.com/live/vZJoo0kq3Qw?feature=share

19/11: https://youtube.com/live/Pv8i3w1Xfas?feature=share

20/11: https://youtube.com/live/wOyxzOc0_YE?feature=share Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των Τελετών Ορκωμοσίας περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/programma-teleton-orkomosias-proptychiakon-metaptychiakon-kai-didaktorikon-titlon-spoudon-periodou-noemvriou-dekemvriou-2025-odigies-chrisimes-plirofories/ Εξαιρετικά σημαντική ενημέρωση για την διεξαγωγή των Τελετών: (εδώ)

Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσιών: (pdf)

Οδηγίες Ορκωμοσίας – Χρήσιμες Πληροφορίες: (pdf) Τα νέα της εβδομάδας που ολοκληρώνεται

Ημέρα Καριέρας και Επαγγελματικής Δικτύωσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Ένα σημαντικό βήμα για το επαγγελματικό μέλλον των νέων Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά η εκδήλωση «ACCA/SOEL Career Day» στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εκδήλωση η οποία χαρακτηρίστηκε από μεγάλη προσέλευση φοιτητών διοργανώθηκε από:

-το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών,

-το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

-το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και

-την Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Η εκδήλωση προσέλκυσε πάνω από 400 φοιτητές και νέους απόφοιτους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για τις επαγγελματικές διαδρομές και τις δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας από κορυφαίες επιχειρήσεις όπως DELOITTE ΕΛΛΑΔΟΣ, EY, GRANT THORNTON, KPMG, MAZARS, BAKERTILLY, ΣΟΛ CROWE, PWC, ARGO, BAKALAROS GROUP, COFFEE ISLAND, ΝΝ. Οι επιχειρήσεις αυτές συμμετείχαν με πάνω από 40 στελέχη τους ως χορηγοί στην εκδήλωση. Οι ομιλίες σημαντικών προσκεκλημένων προσέδωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκδήλωση, με αναφορές στις τάσεις και τις νέες εξελίξεις του Ελεγκτικού, Λογιστικού τομέα και Management. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Μαντζαβίνος Διονύσιος και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος κ. Γ. Παππάς.

Κεντρικά Στοιχεία της Εκδήλωσης ήταν:

-Προσωπική επαφή των φοιτητών με σημαντικούς εργοδότες: Απευθείας συνεντεύξεις, υποβολή βιογραφικών, και δικτύωση με κορυφαίους οργανισμούς.

-Εξειδικευμένη πληροφόρηση των φοιτητών για την Πιστοποίηση JES: Παρουσίαση των ευκαιριών που προσφέρει ο κοινός τίτλος ACCA/SOEL από στελέχη των δύο αυτών Οργανισμών. Ο τίτλος αυτός παρέχει τη δυνατότητα στους νέους αποφοίτους και στους επαγγελματίες να διεκδικήσουν μια διεθνή καριέρα και να προσαρμοστούν με επιτυχία στις συνεχείς αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος.

-Ομιλίες και συμβουλές καριέρας: Καθοδήγηση και ενημέρωση των νέων από επαγγελματίες του κλάδου για τρέχουσες και μελλοντικές θέσεις εργασίας.

-Σχεδιασμός καριέρας: Ενημέρωση μέσω workshop, στο οποίο συμμετείχαν ενεργά οι φοιτητές, για μεθοδολογίες σχεδίασης μοντέλων ανάπτυξης καριέρας ( Workshop “Navigating Your Future Path: A Roadmap to Professional Career “ by Globaltraining Greece ”).

-Συμμετοχή των φοιτητών σε business game με τίτλο ΄΄ESG Game’’.

Η διοργάνωση της «ACCA/SOEL Career Day» ενισχύει τη δέσμευση του Πανεπιστημίου Πατρών και των συνδιοργανωτών του στην υποστήριξη των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Επίσης, ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τους νέους επαγγελματίες στον τομέα της Ελεγκτικής, της Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής και του management. Μέσω της αλληλεπίδρασης με επαγγελματίες και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και της πρόσβασης σε πολύτιμες πληροφορίες, η εκδήλωση αυτή προσέφερε στους φοιτητές την απαραίτητη προετοιμασία για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.



Δυναμική παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών και του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας στο φεστιβάλ εκπαίδευσης My Gap FEEL & FILL

Δυναμική παρουσία είχε φέτος το Πανεπιστήμιο Πατρών στην καθιερωμένη δράση My Gap FEEL & FILL, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Skywalker και απευθύνεται σε φορείς και οργανισμούς εκπαίδευσης, έχοντας ως βασικό στόχο την ενημέρωση για τις σπουδές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη διασύνδεση των εκπαιδευτικών επιλογών με τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Στο Φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσωπήθηκε με διακριτή και δυναμική παρουσία από το Γραφείο Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ οι εκπρόσωποί του συνομίλησαν με τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου, φοιτητές και σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και συμβούλους εκπαίδευσης- επαγγελματικού προσανατολισμού, θεσμικούς φορείς αλλά και ενήλικες που επαναπροσδιορίζονται επαγγελματικά παρουσιάζοντας τις δυνατότητες εκπαίδευσης, την πολυσχιδή και καινοτόμα δράση του Πανεπιστημίου Πατρών σε τομείς τόσο των θετικών επιστημών, της μηχανικής και των επιστημών υγείας όσο και των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και οικονομικών επιστημών.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν το αντικείμενο και οι προοπτικές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα σύγχρονα εργαλεία έρευνας και μάθησης τα οποία παρέχει ως ένα από τα μεγαλύτερα Ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας διεθνώς διακεκριμένο. Οι πολυάριθμοι επισκέπτες του Φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας σχετικά με τη συμβουλευτική για προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη, τη διεξαγωγή καινοτόμων σεμιναρίων ενίσχυσης των δεξιοτήτων, τη διοργάνωση ημερών καριέρας και θεματικών ημερίδων και βέβαια την οργάνωση δράσεων δικτύωσης με την αγορά εργασίας που στοχεύουν στην αξιοποίηση των σπουδών και τη σύνδεσή τους με σύγχρονα και μελλοντικά επαγγέλματα.

Το Φεστιβάλ My Gap FEEL & FILL παρείχε τέλος μία εξαιρετική εμπειρία βιωματικής αλληλεπίδρασης και δικτύωσης μεταξύ των συμβούλων σταδιοδρομίας των φορέων, σχετικά με τις προοπτικές συνεργειών και ανάπτυξης κοινών δεσμών, κοινών δράσεων, ανταλλαγών καλών πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων με στόχο τη βέλτιστη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.



Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ιδρύματος στήριξης ογκολογικών ασθενών «Η Ελπίδα» Την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα» και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής στήριξης ασθενών που νοσούν από καρκίνο, καθώς και των οικογενειών τους. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ

Ισχυρός «Απόηχος» από την Ημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα» με θέμα «Ασφαλιστικό και Συντάξεις: Προκλήσεις και Λύσεις» Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο «Βυζαντινό», η ημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα» με θέμα «Ασφαλιστικό και Συντάξεις: Προκλήσεις & Λύσεις».

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος εργαζομένων, συνταξιούχων και στελεχών της αγοράς, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ανάγκη για έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση γύρω από ένα ζήτημα που αφορά κάθε πολίτη: την κοινωνική ασφάλιση και το μέλλον των συντάξεων.

Η ημερίδα, που τελούσε υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, ανέδειξε τις νέες προκλήσεις του ασφαλιστικού συστήματος, τις μεταβολές στη συνταξιοδοτική νομοθεσία, τις διαδικασίες απονομής κύριας και επικουρικής σύνταξης, αλλά και τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης και των επικουρικών ταμείων σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία.

Οι ομιλητές της ημερίδας ήταν οι ακόλουθοι, οι οποίοι προέρχονται από το νομικό, οικονομικό και ακαδημαϊκό χώρο:

-Αλέξης Μητρόπουλος, Νομικός – Εργατολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

-Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

-Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Δικηγόρος, ειδικός στο εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο

-Αριστοτέλης Κολοβός, Δικηγόρος – Εργατολόγος

-Γεώργιος Παππάς, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρόεδρος ΟΕΕ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας

-Μανόλης Μανιούδης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Δικηγόρος Αλέξης Σκαρμέας.

Την έναρξη της ημερίδας πλαισίωσαν με σύντομους χαιρετισμούς ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Τάκης Παπαδόπουλος και ο πρώην Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρος Μητράκος, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της θεσμικής σταθερότητας και της πλήρους ενημέρωσης των πολιτών για τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό σύστημα.



Δύο σημαντικές χρηματοδοτήσεις για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Αρχίζει να παίρνει «σάρκα και οστά» ο προγραμματισμός του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα σημαντικό κομμάτι της Πανεπιστημιούπολης το οποίο περιλαμβάνει το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο (ΣΠΚ) και τους περιμετρικούς του χώρους (περιφράξεις, δρόμους, parking, ελαιώνα κ.α.). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις προτάσεις / μελέτες που έχουν γίνει τα δυο τελευταία χρόνια από το ίδρυμα, εγκρίθηκαν και θα χρηματοδοτηθούν δυο μεγάλες και σημαντικές παρεμβάσεις. Η πρώτη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΠΚ, χρηματοδότησης 3.950.154,67 ΕΥΡΩ η οποία περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου αλλά και την σε μεγάλο βαθμό ενεργειακή του αυτονομία με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης (Παρέμβαση Ι Ενεργειακή Αναβάθμιση ΣΠΚ, ΕΣΠΑ 2021-2027, ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ). Η δεύτερη (Παρέμβαση ΙΙ, Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων ΣΠΚ, Πράσινο Ταμείο) αφορά παρεμβάσεις σε μια μεγάλη έκταση περιμετρικά του ΣΠΚ, η χρηματοδότηση της οποίας 499.312 ΕΥΡΩ εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο, θα ξεκινήσει να υλοποιείται τους επόμενους δυο μήνες και θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών. Περιλαμβάνει κατασκευή νέων μονοπατιών και διαμορφώσεις χώρων, εγκαταστάσεις έξυπνου ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή ξύλινων στεγάστρων, έξυπνα καθιστικά, μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας, σκίαστρα θέσεων στάθμευσης, δημιουργία σταθμού στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων, εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού, εγκατάσταση hydropanels, fυτεύσεις καλλωπιστικών φυτών και δέντρων κ.α.

Με τις δυο αυτές παρεμβάσεις αναβαθμίζεται ένα εμβληματικό κτήριο του Πανεπιστημίου Πατρών , μοναδικό στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, το οποίο αποτελεί χώρο φιλοξενίας σημαντικών πανελλήνιων και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων καθώς και μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα δημιουργείται περιμετρικά ένας χώρος άνω των 10 στρεμμάτων ο οποίος θα είναι προσβάσιμος στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και τους κατοίκους της πόλης της Πάτρας.

Οι παραπάνω πετυχημένες δράσεις αποτελούν παράδειγμα συνεργασίας των στελεχών του Ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα και ταυτόχρονα αναδεικνύουν το δυναμικό και τις δυνατότητες των εργαζομένων του Πανεπιστημίου Πατρών.



Ανακοίνωση σχετικά με την επέτειο μνήμης της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Tο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει τη μνήμη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν και σε αυτούς που θυσιάστηκαν για την Ελευθερία και την Δημοκρατία, προτρέποντας τον καθένα μας να αναπολήσει, να στοχαστεί και να επικαιροποιήσει τα συμπεράσματα από τα γεγονότα εκείνης της εποχής.

Επίσης, το Συμβούλιο Διοίκησης, αποφάσισε ομόφωνα ότι τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 δεν θα λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες και Γραμματείες του Ιδρύματος και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου.



Για την Ημέρα Μνήμης της 52 ης Επετείου του Πολυτεχνείου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ Το αγόρι και η πόρτα Εκεί που έπεσε

είναι μια κόκκινη λίμνη,

ένα κόκκινο δέντρο,

ένα κόκκινο πουλί.

Σηκώθηκε όρθια

η πεσμένη καγκελόπορτα-

χιλιάδες άλογα.

Λαός καβαλίκεψε.

Κομνηνέ! - φωνάξαμε.

Γύρισε και μας κοίταξε

δε φορούσε επίδεσμο

ούτε στεφάνι.

Άσπρα άλογα, κόκκινα άλογα

και μαύρα, πιο μαύρα-

καλπασμός, - η ιστορία

Να προφτάσουμε.



Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Πανεπιστημίου Πατρών | Κοινές θέσεις φορέων για την ΠΟΑΥ Αμβρακικού