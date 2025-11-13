Δήμος Πατρέων: Ξεκινούν οι εργασίες αποξήλωσης των κατεστραμμένων προβλητών της Μαρίνας

Ο Δήμος Πατρέων ξεκινά όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, το έργο αποξήλωσης και αποκατάστασης της ξύλινης επικάλυψης των τσιμεντένιων προβλητών της Μαρίνας της Πάτρας, με στόχο τη σταδιακή και ασφαλή αναβάθμιση μιας ιδιαίτερα επιβαρυμένης, εδώ και χρόνια, δημοτικής υποδομής.

"Η μαρίνα της Πάτρας", τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου, "κατά την παραχώρησή της στο Δήμο, δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και οι εγκαταστάσεις δεν είχαν τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Μετά από χρόνια ενεργειών των Υπηρεσιών του Δήμου, εκδόθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 το έγγραφο αδειοδότησης χρήσης και νομιμοποίησης των εγκαταστάσεων, το οποίο επιτρέπει πλέον την έναρξη της διαδικασίας πλήρους αδειοδότησης, την εφαρμογή του Master Plan της μαρίνας και την προώθηση έργων αποκατάστασης με πλήρη θεσμική κάλυψη.

Ο Δήμος επέλεξε να ολοκληρώσει πρώτα τη διαδικασία νομιμοποίησης, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε εργασία που αφορά μόνιμες εγκαταστάσεις στη μαρίνα, ώστε όλες οι επεμβάσεις να υλοποιηθούν βάσει του εκπονημένου Master Plan, με πλήρη νομιμότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Οι πρώτες παρεμβάσεις αφορούν τις έξι ξύλινες σταθερές προβλήτες, των οποίων η αποκατάσταση θα προχωρήσει σταδιακά και ανά ζεύγος, προκειμένου να διαταραχθεί στο ελάχιστο δυνατό η λειτουργία της μαρίνας. Οι δύο πρώτες αναμένεται να παραδοθούν άμεσα και πριν το τέλος του έτους.

Παράλληλα, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η εργολαβία των τριών πλωτών εξεδρών για τα φιλοξενούμενα σκάφη, για τις οποίες ο ανάδοχος έχει ήδη παραλάβει τμήματα του απαραίτητου εξοπλισμού και αναμένει από τον προμηθευτή του την παραλαβή των πλωτών μερών τους ώστε να προχωρήσει στην τοποθέτηση.

Την Παρασκευή 14/11 από τις 7 πμ έως τις 4 μμ θα απαγορεύεται η διέλευση των οχημάτων στον δρόμο εντός της Μαρίνας από την είσοδο έως το Θεατράκι".