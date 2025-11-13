σπιράλ: Η συνετή διαχείριση των λυμάτων είναι έργο πολιτισμού και υγείας

Σε μεγάλο τμήμα του Δήμου Πατρέων με ευθύνη και της ΔΕΥΑΠ οι κατοικίες δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο αποχέτευσης και λειτουργούν με βόθρους, αναφέρει σε ανακοίνωση της η δημοτική παράταξη σπιράλ με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά.

Το πρόβλημα συνεχίζει η ανακοίνωση του σπιράλ, είναι έντονο στις περιοχές του παραλιακού μετώπου από Ψαθόπυργο έως Καμίνια. Στα βόρεια προάστια, Καστελόκαμπο, Ρίο, Αγ Βασίλειο, έχουμε αποχετευτικό δίκτυο εδώ και μια δεκαετία, αλλά χωρίς συνδέσεις, γιατί καθυστέρησε το έργο επέκτασης του βιολογικού. Φέτος ολοκληρώθηκε και θα επιτρέψει να συνδεθούν επιπλέον περιοχές έως 30.000 κατοίκων. Στα νότια προάστια, Παραλία, Ροϊτικα, Μονοδένδρι, Βραχναιίκα, τα δίκτυα και οι υποδομές δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, ενώ καθυστερήσεις έργων έχουμε σε περιοχές της Έξω Αγυιάς και της Ακτής Δημαίων.

Οι βόθροι θεωρητικά είναι στεγανές δεξαμενές κράτησης των οικιακών λυμάτων που πρέπει να εκκενώνονται με βυτιοφόρα οχήματα και να μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ, τους γνωστούς βιολογικούς. Στην πραγματικότητα όμως, λόγω κόστους, μέρος αυτών των λυμάτων φτάνουν στους βιολογικούς. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες με τις βροχές, πολλοί αδειάζουν τους βόθρους στα δίκτυα όμβριων και καταλήγουν στα ρέματα και στη θάλασσα. Να πούμε ότι ο βιολογικός της Πάτρα δεν δέχεται βοθρολύματα και τα βυτία πρέπει να ταξιδεύουν έως τον βιολογικό της ΔΕΥΑ Αιγίου αυξάνοντας το κόστος.

Για τις συνοικίες της Πάτρας που είναι στο σχέδιο πόλης αλλά δεν έχουμε ακόμη αποχετευτικό δίκτυο, είναι λογικό η ΔΕΥΑΠ να αναλάβει σημαντικό μέρος από το κόστος εκκένωσης. Αν δεν είναι εφικτό να έχει δικά της βυτιοφόρα ας κάνει κάποια σύμβαση με ιδιωτικές εταιρείες που θα επιλύει με τον καλύτερο τρόπο το ζήτημα.

Σήμερα το κόστος για άδειασμα με βυτίο της ΔΕΥΑΠ είναι 50€, αλλά περιμένεις μήνες, ενώ με ιδιωτικό βυτίο περισσότερο από 150€. Επίσης ένα αρχείο εκκενώσεων των βόθρων θα βοηθούσε στον έλεγχο και την διαχείριση των βοθρολυμάτων. Επιπλέον μεγάλο πρόβλημα της αποχέτευσης μας, τόσο για τις παραλίες, αλλά και για την βέλτιστη λειτουργία του βιολογικού, είναι οι παντορροϊκοί αγωγοί που υπάρχουν σε αρκετές περιοχές της Πάτρας ακόμη και του κέντρου. Εδώ λύματα και όμβρια τρέχουν σε κοινό αγωγό που συνδέεται με το δίκτυο αποχέτευσης μέσω φρεατίων-φραγμάτων υπερχειλιστικής διάταξης. Στον ξηρό καιρό που στον αγωγό οι ροές είναι μικρές, λύματα και όμβρια πηγαίνουν στο βιολογικό. Όταν βρέχει, οι ροές με νερά και λύματα είναι μεγάλες και μέσω της υπερχείλισης των φραγμάτων, μέρος αυτών, εκτρέπονται στην θάλασσα. Έχουμε και περιοχές, όπως της Ακτής Δημαίων και της έξω Αγυιάς, με παντορροϊκούς αγωγούς χωρίς καμία σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης. Τα λύματα πηγαίνουν απευθείας χωρίς επεξεργασία στη θάλασσα, για αυτό και οι έντονες μυρωδιές λυμάτων όταν φυσάει μαΐστρος.

Να αναφέρουμε ότι όλα τα έργα της τελευταίας δεκαετίας που αφορούν δίκτυα και υποδομές αποχέτευσης είχαν προγραμματιστεί πριν το 2014 και δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει αντίστοιχος προγραμματισμός έργων για την επόμενη δεκαετία. Επισκεφτείτε το site της ΔΕΥΑΠ στην κατηγορία Αποχέτευση και θα βρείτε στοιχεία δεδομένων αποχέτευσης έως το 2013. Ευτυχώς που η Πάτρα με προηγούμενες δημοτικές αρχές απέκτησε τις βασικές υποδομές όπως τον βιολογικό καθαρισμό που λειτουργεί από το 2001 για 180.000 κατοίκους. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε τα έργα.

Να επεκτείνουμε το δίκτυο αποχέτευσης σε όλο το παραλιακό μέτωπο με ταυτόχρονη νέα επέκταση των εγκαταστάσεων του βιολογικού. Να αντικαταστήσουμε και τους υπολοίπους παντορροϊκούς αγωγούς με ανεξάρτητους λυμάτων και όμβριων.