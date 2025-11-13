Πάτρα: Άνδρας απειλούσε να θέσει τέρμα στη ζωή του - Συναγερμός σε αστυνομία και πυροσβεστική- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Back to Top
Κινητοποίηση των Αρχών

ΝΕΟΤΕΡΟ Αίσια έκβαση είχε το συμβάν που σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της πλατείας Βουδ, όπου άνδρας απειλούσε να θέσει τέρμα στη ζωή του.

Οι αστυνομικοί έπεισαν τον νεαρό να μην προβεί στην απειλή του και δέχτηκε να βγει από το σπίτι και να τους ακολουθήσει.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Συναγερμός σήμανε σε αστυνομία και πυροσβεστική καθώς άνδρας απειλεί να θέσει τέρμα στη ζωή του, στην Πάτρα.

Στο σημείο, στην περιοχή της πλατείας Βουδ έχουν σπεύσει  δυνάμεις.

Άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε σπίτι πρώτου ορόφου ενώ νωρίτερα σύμφωνα με πληροφορίες είχε βγει σε μπαλκόνι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας  φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τωρα».

Ο νεαρός φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να διέφυγε από την ψυχιατρική κλινική. Σε αυτή μεταφέρθηκε μετά από σύλληψή του κατόπιν επεισοδιακού περιστατικού, κατά το οποίο φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει όπλο αστυνομικού.

Στο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις.

