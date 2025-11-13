Χριστίνα Αλεξοπούλου: Νέες κατοικίες στην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο για τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας

Το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, προχωρά σε όλη την Ελλάδα και περιλαμβάνει την κατασκευή νέων κατοικιών για το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί στη βάση της 116 Πτέρυγας Μάχης στον Άραξο.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου:

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υλοποιεί μια ουσιαστική πολιτική στήριξης των στελεχών και των οικογενειών τους, εξασφαλίζοντας σύγχρονες και ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης. Το πρόγραμμα δίνει λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα, ενισχύοντας παράλληλα την Αχαΐα και τον ρόλο της 116 Πτέρυγας Μάχης ως σημαντικού επιχειρησιακού κόμβου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε δήλωσή της η κ Αλεξοπούλου, σημειώνει:

«Είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικό ότι η 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο εντάσσεται ενεργά στον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του κ. Υπουργού, Νίκου Δένδια, επιβεβαιώνοντας το διαρκές ενδιαφέρον για την Αχαΐα. Οι άνθρωποι των Ενόπλων Δυνάμεων αξίζουν συνεχή στήριξη στην πράξη. Με το στεγαστικό πρόγραμμα που υλοποιείται, η κυβέρνηση προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στις ανάγκες τους και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βελτίωση της ποιότητα ζωής για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Είναι ένα έργο που αφορά στον πυρήνα της κοινωνικής μέριμνας του κράτους».