Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη στον αριστερό αχίλλειο τένοντα – Σοκ στον Ολυμπιακό

Δεν το χωράει ο νους, με την ατυχία που “χτύπησε” και πάλι τον Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός παίκτης του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε εξετάσεις μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ και αυτές έδειξαν πως υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό του πόδι!

Ο Κίναν Έβανς αποχώρησε υποβασταζόμενος μόλις ένα λεπτό και 16 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παρκέ, στο Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις (95-78), έχοντας πατήσει παρκέ σε αγώνα της Euroleague μετά από 580 μέρες.

Σε μια ανύποπτη φάση, είχε μια επαφή με αντίπαλό του και αμέσως έπιασε τον αχίλλειό του, αποχωρώντας υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια και παγώνοντας άπαντες στο ΣΕΦ.