Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη στον αριστερό αχίλλειο τένοντα – Σοκ στον Ολυμπιακό

Επιβεβαιώθηκε το πιο εφιαλτικό "σενάριο" για τον παίκτη του Ολυμπιακού
Δεν το χωράει ο νους, με την ατυχία που “χτύπησε” και πάλι τον Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός παίκτης του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε εξετάσεις μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ και αυτές έδειξαν πως υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό του πόδι!
Ο Κίναν Έβανς αποχώρησε υποβασταζόμενος μόλις ένα λεπτό και 16 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παρκέ, στο Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις (95-78), έχοντας πατήσει παρκέ σε αγώνα της Euroleague μετά από 580 μέρες.
Σε μια ανύποπτη φάση, είχε μια επαφή με αντίπαλό του και αμέσως έπιασε τον αχίλλειό του, αποχωρώντας υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια και παγώνοντας άπαντες στο ΣΕΦ.
Υπενθυμίζεται, ότι ο Έβανς είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξιό του πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024.
Ο Αμερικανός γκαρντ παθαίνει έτσι έναν ακόμη πολύ σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του, ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.
Ολυμπιακός για Κίναν Έβανς: «Μείνε δυνατός και επέστρεψε δυνατότερος»
Οι Πειραιώτες ενημέρωσαν κι επίσημα για το θέμα, στέλνοντας μήνυμα στον Αμερικανό γκαρντ. «Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχιλλείου στο αριστερό του πόδι. Είμαστε όλοι μαζί σου Κίναν. Μείνε δυνατός και επέστρεψε δυνατότερος», έγραψαν χαρακτηριστικά σε σχετική ανάρτηση στα social media.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr