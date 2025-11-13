BBC: Ετοιμάζεται να ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ πριν λήξει η προθεσμία για την αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων

Το μοντάζ, που συνδύαζε αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας, δημιούργησε την εντύπωση ότι ο Τραμπ είχε πει στους υποστηρικτές του πως θα περπατούσε μαζί τους προς το Καπιτώλιο για να «παλέψουν με όλη τους τη δύναμη».

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο εσωτερικό του BBC, αφορά τον ισχυρισμό ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση παραποίησε ομιλία του Τραμπ, παρουσιάζοντάς τον να καλεί τους υποστηρικτές του σε βίαιη δράση στο Καπιτώλιο.

Το BBC ετοιμάζεται να εκδώσει σήμερα επίσημη απολογία προς τον Ντόναλντ Τραμπ , λίγες ώρες πριν λήξει η προθεσμία που έθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ για να αποσύρει το βρετανικό δίκτυο το επίμαχο ρεπορτάζ και να τον αποζημιώσει με ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το BBC θα προχωρήσει σε επίσημη και άμεση απολογία προς τον Τραμπ, αφού εκείνος απείλησε να καταθέσει μήνυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων εις βάρος του οργανισμού για «παραποίηση» της ομιλίας του.

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, υπέβαλε την παραίτησή του την Κυριακή, μαζί με την διευθύνουσα σύμβουλο ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, έπειτα από επικρίσεις ότι οι τηλεθεατές παραπλανήθηκαν.

Η αποχώρησή τους προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Ντέιβι «πολύ έντιμο» και εξέφρασε τη λύπη του για την αλλοίωση της ομιλίας του, την οποία περιέγραψε ως «πολύ καλή (τέλεια!)».

Την Τρίτη, ο παραιτηθείς γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι υπερασπίστηκε σθεναρά τον οργανισμό, δηλώνοντας: «Το BBC είναι ένας μοναδικός και πολύτιμος οργανισμός. Πρέπει να παλέψουμε για τη δημοσιογραφία μας. Είμαι πραγματικά περήφανος για το έργο μας – το εξαιρετικό έργο που γίνεται τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι απίστευτα σημαντικό».

Πρόσθεσε ακόμη: «Είμαι βαθιά περήφανος για αυτόν τον οργανισμό. Περνά δύσκολες στιγμές, αλλά συνεχίζει να κάνει σπουδαία δουλειά. Είμαστε ό,τι καλύτερο μπορεί να εκφράσει η κοινωνία μας, και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ».

Ο Ντέιβι θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να βρεθεί διάδοχος, ενώ παραδέχθηκε ότι «οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες» μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του μαζί με την Τέρνες.

Όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα The Times, το BBC βρίσκεται πλέον σε διαδικασία σύνταξης της απολογίας του, με νομικούς συμβούλους να εργάζονται παρασκηνιακά για τη διατύπωση της απάντησης προς τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Η πίεση προς το BBC έχει ενταθεί όσο πλησιάζει η προθεσμία της Παρασκευής που έθεσε ο Τραμπ, απαιτώντας απολογία, δημόσια ανάκληση και αποζημίωση «για τη ζημία που προκλήθηκε».

Σε επιστολή που εστάλη στον πρόεδρο του BBC, Σαμίρ Σαχ, στα γραφεία του οργανισμού στο Television Centre από τη νομική ομάδα του Τραμπ στη Φλόριντα, αναφέρεται: «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να ασκήσει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του -όλα εκ των οποίων διατηρούνται ρητά και δεν παραιτούνται- συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης αγωγής ύψους τουλάχιστον 1.000.000.000 (ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων) ως αποζημίωση».

«Λόγω της σκανδαλώδους φύσης τους, οι κατασκευασμένες δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το BBC έχουν διαδοθεί ευρέως μέσω διαφόρων ψηφιακών μέσων, φτάνοντας σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Κατά συνέπεια, το BBC προκάλεσε στον πρόεδρο Τραμπ τεράστια ζημία», αναφέρεται επίσης στην επιστολή.

Το BBC είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θα «εξετάσει την επιστολή και θα απαντήσει απευθείας εν ευθέτω χρόνω».

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, σε δήλωση μέσω εκπροσώπου του, εξέφρασε τη στήριξή του στο BBC, σημειώνοντας ότι ο Κιρ Στάρμερ «δεν πιστεύει ότι το BBC έχει θεσμική προκατάληψη».

Αντίθετα, ο Νάιτζελ Φαράτζ δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ, ο οποίος είναι «απολύτως εξοργισμένος», κατηγορώντας το «μεροληπτικό BBC» για «παρέμβαση στις εκλογές».

Το βράδυ της Τετάρτης, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, χαρακτήρισε το BBC «μηχανή αριστερής προπαγάνδας».