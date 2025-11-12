Με παλιά φωτογραφία ο Πάνος Καμμένος στέλνει μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά: «Ξέρεις εσύ»

Ο Πάνος Καμμένος έχει δηλώσει πως θα επέστρεφε στην πολιτική μόνο αν ο Αντώνης Σαμαράς θα έκανε κόμμα, κάτι που ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ έχει αφήσει ανοικτό.

Ο Πάνος Καμμένος δημοσίευσε στο Χ (πρώην Twitter) μια παλιά φωτογραφία του με τον Αντώνη Σαμαρά από τα χρόνια που και οι δύο ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία, συνοδεύοντάς την με τη λιτή αλλά αινιγματική λεζάντα: «Ξέρεις εσύ…».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Ξέρεις εσύ …. <a href="https://t.co/roDw6VrK2I">pic.twitter.com/roDw6VrK2I</a></p>— Panos Kammenos (@PanosKammenos) <a href="https://twitter.com/PanosKammenos/status/1988620421650960877?ref_src=twsrc%5Etfw">November 12, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο πρώην συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του KONTRA, εξαπέλυσε πυρά κατά του Αντώνη Σαμαρά λέγοντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων πως «το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή κι αυτό είναι Αντώνης Σαμαράς. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος το 1993 ανέτρεψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη».

Συγκεκριμένα τόνισε πως έχει δίκιο ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία είναι ένα «σημιτικό ΠΑΣΟΚ βαμμενο μπλε», ενώ συνέχισε αναφέροντας ότι «ο Αντώνης Σαμαράς είναι αυτός που πρώτος έκανε τη Νέα Δημοκρατία συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ.

Ήταν εκείνος που συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε “χαρτί συγχώρεσης” στον Γιώργο Παπανδρέου, και συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο, δεν μπορεί ο Σαμαράς να μιλάει για αυτά».

«Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή κι αυτό είναι Αντώνης Σαμαράς. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος το 1993 ανέτρεψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και ο Αντώνης Σαμαράς επανέρχεται τώρα να κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί ο Σαμαράς ο οποίος έκανε τη Νέα Δημοκρατία συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί τη ΝΔ που πράγματι έχει γίνει ένα σημιτικό μόρφωμα. Αλλά το μόρφωμα ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Αντώνης Σαμαράς», ανέφερε ο Πάνος Καμμένος.

«Ο Σαμαράς το 93, για να εξυπηρετήσει συμφέροντα συγκεκριμένου επιχειρηματία, ανέτρεψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και τώρα κάνει ακριβώς το ίδιο. Προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη βρίσκεται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθεί να καταστρέψει οποιαδήποτε πολιτική έκφραση υπάρχει», είπε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Μαρία Καρυστιανού.

«Η επίθεση κατά της κ. Καρυστιανού είναι απίστευτη. Ο κ. Νικολόπουλος είναι αυτός ο οποίος, φεύγοντας από τους ΑΝΕΛ, ουσιαστικά “εκτέλεσε” την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ο κ. Καραχάλιος, πάντα υπήρξε συνεργάτης του κ. Σαμαρά…

Σχετικά με τη διάρκεια της συνέντευξης του Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε πως «Ούτε ο Φιντέλ Κάστρο ως πρόεδρος της Κούβας δεν είχε δώσει συνέντευξη διάρκειας δύο ωρών σε κανάλι εθνικής εμβέλειας».

«Με το που βγήκε μία μέτρηση που η Καρυστιανού είχε διπλάσιο ποσοστό από τον κ. Σαμαρά βγήκε ο κύριος Καραχάλιος να κάνει τρεις συνεντεύξεις και στη συνέχεια ο Αντώνης Σαμαράς, να το κάνει αυτό προσπαθώντας να βάλουν μία γυναίκα η οποία παλεύει για το παιδί της, για το δίκαιο του παιδιού της, για τη δικαιοσύνη, η οποία δεν θέλει να κάνει κόμμα, να την κάνουν να κάνει κόμμα και μάλιστα να πάρει παλαιά υλικά.»