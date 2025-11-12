Τραμπ για τα email του Έπσταϊν: «Παγίδα των Δημοκρατικών»

Σχολιάζει ότι «μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα».

Αρκετές ώρες μετά τη δημοσίευσή τους από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή, ο Ντόναλντ Τραμπ , σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε την υπόθεση με τον Τζέφρι Επστάιν «απάτη» και «παγίδα» που στήθηκε από τους Δημοκρατικούς.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ γράφει:

Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να ξαναφέρουν στο προσκήνιο την απάτη με τον Τζέφρι Επστάιν, επειδή θα κάνουν τα πάντα για να αποσπάσουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα πήγαν με το κλείσιμο της κυβέρνησης και με τόσα άλλα θέματα. Μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα.

Οι Δημοκρατικοί κόστισαν στη χώρα μας 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια με τα πρόσφατα καμώματά τους να κλείσουν με μοχθηρία τη χώρα μας, θέτοντας ταυτόχρονα πολλούς σε κίνδυνο και πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.

Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας αποπροσανατολισμός προς τον Επστάιν ή οτιδήποτε άλλο, και οι Ρεπουμπλικανοί που εμπλέκονται πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στο άνοιγμα της χώρας μας και στην αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί!