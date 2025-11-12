Βάση υποστήριξης ερευνών για υδρογονάνθρακες στο λιμάνι της Πάτρας: «Δημιουργούνται 125 άμεσες και 375 έμμεσες νέες θέσεις εργασίας»

Η επιλογή του Νοτίου Λιμένα της Πάτρας ως έδρας της βάσης υποστήριξης των ερευνών για τις θαλάσσιες εξορύξεις φέρνει στο προσκήνιο νέες προοπτικές αλλά και νέες "διαμάχες" για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ), αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη, αλλά και νέες θέσεις εργασίας.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις από τη δημοτική αρχή και μερίδα της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη διαδικασία διαβούλευσης.

Για όλα τα παραπάνω, το thebest.gr συνομίλησε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠΑ, Παναγιώτη Αναστασόπουλο, ο οποίος εξηγεί τα οφέλη της επένδυσης για την τοπική οικονομία, τις περιβαλλοντικές διασφαλίσεις που έχουν ληφθεί, και το πώς ο Οργανισμός σκοπεύει να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη του λιμανιού θα συμβαδίσει με τον σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία της Πάτρας.



Με δεδομένη την επιλογή του Νοτίου Λιμένα ως έδρα της βάσης υποστήριξης των ερευνών, ποια είναι τα συγκεκριμένα οφέλη που αναμένετε για την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις της Πάτρας;



Η επιλογή του Νοτίου Λιμένα της Πάτρας αποτελεί μια στρατηγική και τεχνικά τεκμηριωμένη απόφαση, που μετατρέπει την πόλη μας σε κέντρο θαλάσσιας υποστήριξης ενός εθνικής σημασίας ενεργειακού έργου. Τα οφέλη είναι πολλαπλά.

Πρώτον, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας — 125 άμεσες και 375 έμμεσες — τόσο στις λιμενικές διεργασίες όσο και σε τοπικές επιχειρήσεις εκτός λιμένος, logistics, προμηθειών, συνεργείων, μεταφορών και όλων των υπηρεσιών της πόλης.

Δεύτερον, ενισχύεται η τοπική αγορά μέσα από την αξιοποίηση υποδομών, την αύξηση της κίνησης και την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Τρίτον, η Πάτρα αποκτά ενεργό ρόλο στη νέα εθνική στρατηγική για την ενεργειακή αυτάρκεια και μετάβαση, εδραιώνοντας τη θέση του λιμανιού μας ως κόμβου για έργα υψηλής τεχνολογίας και ασφάλειας.

Τέταρτον, η πόλη θα έχει στο λιμάνι της έναν χώρο που τα Πανεπιστήμιά μας (Πάτρας, Πελοποννήσου και ΕΑΠ) καθώς και τα Ερευνητικά μας Ιδρύματα θα είναι σε θέση να εξελίξουν καινοτομίες και να κρατήσουν επιτέλους τα παιδιά μας και την παραγόμενη τεχνογνωσία στον τόπο μας.

Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μια ευκαιρία ουσίας: να αναδειχθεί η Πάτρα όχι απλώς ως λιμάνι εμπορικό και επιβατικό, αλλά ως λιμάνι-πυλώνας της πράσινης και ενεργειακής ανάπτυξης.





Ποιες περιβαλλοντικές διασφαλίσεις και μηχανισμοί ελέγχου έχουν προβλεφθεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες των Κοινοπραξιών για τις εξορυξεις δεν θα επηρεάσουν αρνητικά το θαλάσσιο και αστικό περιβάλλον της περιοχής;



Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών λειτουργεί πάντα με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στις ρυθμίσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η εγκατάσταση στο Νότιο Λιμάνι δεν συνιστά βιομηχανική δραστηριότητα, αλλά υποστηρικτική βάση για πλοία ερευνών — με αυστηρά ελεγχόμενες και προσωρινές εργασίες φορτοεκφόρτωσης. Το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει στο λιμάνι της Λεμεσού, δηλαδή! Άλλωστε στο λιμάνι της Πάτρας δεν γίνεται τίποτα χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ΑΕΠΟ.

Όλες οι διαδικασίες λοιπόν, θα υλοποιηθούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΕΔΕΥΕΠ, ενώ ο ΟΛΠΑ εφαρμόζει ήδη συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και επιτήρησης, σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 14001 και EMAS.

Παράλληλα, έχουμε ζητήσει τη διαρκή παρουσία διεθνους περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου στο χώρο, ώστε να διασφαλίζεται σε πραγματικό χρόνο η προστασία της θαλάσσιας ποιότητας και η μηδενική όχληση για την πόλη.



Πώς απαντάτε στις ανησυχίες της δημοτικής αρχής και του Δημάρχου κ. Πελετίδη, που εκφράζουν αντίθεση στη χρήση του λιμένα για το έργο, κάνοντας λόγο για «αλλοίωση» της παραλιακής ζώνης και έλλειψη διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία;



Κατανοώ απολύτως την ανάγκη για ενημέρωση και διαβούλευση – και ο ΟΛΠΑ είναι πάντα ανοιχτός στον διάλογο.

Όμως είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ποτέ δεν υπήρξε σχέδιο εγκατάστασης της βάσης στο κέντρο της πόλης ή στον αστικό ιστό. Η θέση της ήταν και παραμένει αποκλειστικά στο Νότιο Λιμάνι, που διαθέτει τις κατάλληλες λιμενικές υποδομές, ασφάλεια και απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Πως άλλωστε να συμβεί κάτι τετοιο όταν έχουμε χωροθετήσει την Patradise Marina και βρίσκεται στον αέρα διαγωνισμός για την Κρουαζιέρα σε αυτές τις λιμενολεκάνες; Δεν έχει λογική κάποιος να υποστηριζει μια τετοια σκέψη, πόσο μαλλον να διαμαρτύρεται εναντίον μιας ανυπόστατης φήμης.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αλλάζει ούτε την όψη ούτε τη χρήση της παραλιακής ζώνης, αντιθέτως, ενισχύει τη λειτουργικότητα και τη διεθνή εικόνα του λιμανιού μας και της ίδιας της πόλης.

Ο ρόλος μας είναι να κρατήσουμε ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία, και σε αυτό το πλαίσιο ο ΟΛΠΑ θα συνεχίσει να αναμένει συνεργασία με όλους τους θεσμούς της πόλης, με διαφάνεια, σεβασμό και κοινό στόχο: το συμφέρον της Πάτρας. Όπως συνέβη στη διάρκεια της διαβούλευσης του Master Plan!

Όμως ο ΟΛΠΑ δεν αποποιείται την ευθύνη, ως κρατικό λιμ'ανι να υλοποιεί τον βασικό του στόχο που είναι να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας παραγωγής πλούτου σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, αναβαθμίζοντας οριζόντια την τοπική οικονομία και κατ' επέκταση την εθνική!