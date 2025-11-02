Το 56% των Ελλήνων ενημερώνεται από τα social media

Τα αποτελέσματα της έρευνας flash Ευρωβαρόμετρο «Social Media 2025», που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2025, δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναδειχθεί σε βασική πηγή ενημέρωσης για μεγάλο μέρος των πολιτών, και στην Ελλάδα, ενώ η έκθεση σε παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις συνεχίζει να αποτελεί σημαντική πρόκληση για όλη την ΕΕ.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας για Ελλάδα και Ε.Ε. έχουν ως εξής:

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλέον το κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα για την πλειοψηφία των πολιτών στην Ελλάδα. Πάνω από πέντε στους δέκα (56%) χρησιμοποιούν στην Ελλάδα πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν και δεύτερη έρχεται η τηλεόραση (54%), σε αντίθεση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. που φαίνεται να προτιμά ακόμα την τηλεόραση για να ενημερωθεί (71%). Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις το 34% των πολιτών στην Ελλάδα επιλέγουν να ενημερωθούν άμεσα από εφημερίδες, περιοδικά και διαδικτυακές εκδόσεις, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φτάνει το 41%.