Λαβρόφ: Η Ρωσία θα κάνει πυρηνικές δοκιμές αν κάποια άλλη πυρηνική δύναμη τις επαναλάβει

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Οκτωβρίου (30.10.2025) ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν πάλι τις πυρηνικές δοκιμές επειδή ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν είχε άλλη επιλογή» προκάλεσε ιδιαίτερο προβληματισμό και ανησυχία στην Κίνα και στη Ρωσία.

Οι πυρηνικές δοκιμές είναι ένα «ευαίσθητο θέμα» το οποίο οι αντίπαλες πυρηνικές δυνάμεις, δηλαδή οι ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα και στη Ρωσία, το προσέγγιζαν μέχρι πρότινος με μεγάλη προσοχή.

Ωστόσο, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και το γεγονός ότι η Μόσχα πέτυχε την ανάπτυξη προηγμένων στρατιωτικών εξοπλισμών και πυραυλικών συστημάτων με την δυνατότητα ενσωμάτωσης πυρηνικών πολεμικών κεφαλών «χτύπησε» συναγερμό στο Λευκό Οίκο.

Οι δηλώσεις του Τραμπ είχαν ως αποτέλεσμα ο Βλαντίμιρ Πούτιν να απαντήσει, δίνοντας εντολή για την επανεκκίνηση των ρωσικών πυρηνικών δοκιμών και έτσι ξέσπασε ένας «πόλεμος δηλώσεων» στον οποίο Μόσχα και Ουάσινγκτον ζητούν διευκρινίσεις για τις προθέσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα (11.11.2025) ότι η Μόσχα θα πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές εάν κάποια άλλη πυρηνική δύναμη τις επαναλάβει.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ σε σχέση με αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «ύποπτες υπόγειες δραστηριότητες» πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι η Μόσχα εκφράζει την ανησυχία της για τις δηλώσεις των ΗΠΑ που υπονοούν ότι οι πυρηνικές δοκιμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για γεωπολιτικούς λόγους.