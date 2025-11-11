Χρυσές διακρίσεις για το Πανεπιστήμιο Πατρών στον παγκόσμιο διαγωνισμό iGEM 2025

Δύο φοιτητικές ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών, η iGEM Patras και η Patras Medicine iGEM 2025, κατέκτησαν Χρυσά Μετάλλια και απέσπασαν σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον παγκόσμιο διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM 2025, όπου συμμετείχαν περισσότερες από 450 ομάδες πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Και συνεχίζει:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, συγχαίρουν τις φοιτητικές ομάδες για την επιτυχή ολοκλήρωση της ερευνητικής τους πορείας και τα αξιόλογα αποτελέσματα που παρουσίασαν, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο επιστημονικής εργασίας και συνεργασίας.

Από την πλευρά τους, οι φοιτητικές ομάδες εκφράζουν τα ειλικρινή συγχαρητήριά τους προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την κα Αντιπεριφερειάρχη για τη συνεχή υποστήριξη και τη γόνιμη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας.

Η συμβολή της Περιφέρειας υπήρξε καθοριστική, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της στήριξης της φοιτητικής έρευνας και καινοτομίας στη Δυτική Ελλάδα.

Η iGEM Patras, με έδρα το Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας και επιστημονικούς υπευθύνους τον καθηγητή κ. Πατρινό και τον κ. Λαγουμιτζή, ανέπτυξε ένα καινοτόμο βιολογικό σύστημα για την έγκαιρη διάγνωση της σήψης, συμβάλλοντας στην πρόληψη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μιας σοβαρής και ταχέως εξελισσόμενης νόσου.

Η Patras Medicine iGEM 2025 διακρίθηκε με Χρυσό Μετάλλιο και το βραβείο “Therapeutics”, ενώ συγκαταλέχθηκε στις δέκα κορυφαίες προπτυχιακές ομάδες παγκοσμίως. Παράλληλα, έλαβε υποψηφιότητες για τα βραβεία Best Presentation, Best Wiki, Best New Composite Part και Best Sustainable Development Impact.

Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν σημαντικό επίτευγμα για το Πανεπιστήμιο Πατρών και τη Δυτική Ελλάδα, αποδεικνύοντας πως η συνεργασία ανάμεσα στην Περιφέρεια, τη Δημόσια Υγεία και την ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να γεννήσει πρωτοποριακά αποτελέσματα με διεθνή αναγνώριση.