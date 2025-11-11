Η ομάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατέκτησε την 1η θέση στα 5km του Universities Night Run OPAP

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) σημείωσε μια σημαντική διάκριση, κατακτώντας την 1η θέση στα 5 χιλιόμετρα του αγώνα Universities Night Run OPAP, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με τη συμμετοχή φοιτητών, αποφοίτων και μελών πανεπιστημίων από όλη τη χώρα.

Το βραβείο απονεμήθηκε το Σάββατο 8/11/2025 στον Πρύτανη του Ε.Α.Π., Καθ. Εμμανουήλ Κουτούζη παρουσία εκπροσώπων του Ιδρύματος και των μελών της νικήτριας ομάδας.

Η ομάδα του Ε.Α.Π. έδωσε δυναμικό «παρών» στη διοργάνωση, συνδυάζοντας αθλητικό πνεύμα, ομαδικότητα και συνέπεια, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν πλήρως τις αξίες του Ιδρύματος. Με πίστη στη συνεργασία και τη διαρκή προσπάθεια, οι συμμετέχοντες εκπροσώπησαν το Πανεπιστήμιο με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα, πετυχαίνοντας μια σημαντική νίκη που τιμά ολόκληρη την κοινότητα του Ε.Α.Π.

Το Universities Night Run OPAP αποτελεί έναν θεσμό που προάγει τη φυσική άσκηση, τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ φοιτητών και προσωπικού από διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Μέσα από τη συμμετοχή του σε δράσεις όπως το Universities Night Run OPAP, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναδεικνύει τον πολυδιάστατο ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης, προωθώντας όχι μόνο τη γνώση, αλλά και την ευεξία, την ομαδικότητα και τη διαρκή προσωπική ανάπτυξη.

Το Ε.Α.Π. συνεχίζει να ενισχύει τη σύνδεσή του με την κοινωνία, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που προάγουν τις αξίες της διά βίου μάθησης, του αθλητισμού και της ενεργούς συμμετοχής.