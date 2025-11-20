Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Νοεμβρίου

Σήμερα 20 Νοεμβρίου σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων – Δινάχ

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Δεναχίς,

Δεναχίδα.

Θέκλαν, Βαουθᾶν, Δεναχίδα παρθένους

Οι Αγίες παρθένες Θέκλα, Βαουθά, Δενάχις (ή Δινάχ), Τεντούς, Μάμα, Μαλοχία, Άννα, Νάνα, Άστη και Μαλάχ ήταν ασκήτριες χριστιανές γυναίκες από την Περσία. Διατάχθηκαν από τον βασιλιά των Περσών να προσκυνήσουν τη φωτιά και επειδή δεν δέχτηκαν, τεμαχίστηκαν όλες με τα ξίφη των στρατιωτών.

Επίσης σήμερα είναι η Ημέρα για την Εκβιομηχάνιση της Αφρικής, η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Ημέρα Μνήμης Υπερφυλικών.