Παρουσιάστηκε στο Αίγιο το 15ο βιβλίο του Άγγελου Τσιγκρή για τις «Όψεις της Βίας»

Με την παρουσία πλήθους κόσμου -που αγνόησαν τη βροχή- πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Αίγιο η παρουσίαση του 15ου βιβλίου του Αχαιού εγκληματολόγου και πολιτικού Άγγελου Τσιγκρή με τίτλο: “Όψεις της Βίας”, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Σάκκουλα.

Στο νέο του βιβλίο ο Αχαιός καθηγητής Άγγελος Τσιγκρής αναλύει τις σύγχρονες μορφές της βίας που στις μέρες μας παρουσιάζουν ιδιαίτερη έξαρση στην Ελλάδα και τον κόσμο (ενδοοικογενειακή βία, σχολική βία, παραβατικότητα ανηλίκων και βία στα γήπεδα), καθώς και κάποιες παραγνωρισμένες –από την έρευνα και τη δημόσια συζήτηση– όψεις της (βία κατά των ηλικιωμένων και αστυνομική βία).

Για το νέο βιβλίο του Αχαιού πολιτικού και εγκληματολόγου μίλησαν οι: Βασίλης Δημακόπουλος (Δικηγόρος Αθηνών - Ποινικολόγος), Ιορδάνης Μαγειράκης (Διοικητής Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιάλειας), Βασίλης Ροδόπουλος (Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Αιγιάλειας).

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Αχιλλέας Ροδίτης.

Ο Άγγελος Τσιγκρής ευχαρίστησε τους ομιλητές και τους εκατοντάδες φίλους του για την τιμητική τους παρουσία στην εκδήλωση, ενώ δήλωσε ότι παραμένει πολιτικά ενεργός και στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων._

Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει βουλευτής Αχαΐας, γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ.