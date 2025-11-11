Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο "Ζωή – Ή θα την φας ή θα σε φάει" της Μαρίνας - Σελήνης Κατσαΐτη

Οι εκδόσεις Δίχτυ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου "Ζωή – Ή θα την φας ή θα σε φάει" της Μαρίνας - Σελήνης Κατσαΐτη, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 στις 7:00μμ στον πολιτιστικό χώρο Επίκεντρο+, Νόρμαν 16 και Αγίου Διονυσίου 36 στην Πάτρα.

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι:

η Άννα Ρούσσου, καθηγήτρια Γλωσσολογίας - Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

η Μάρω Γαλάνη, χορογράφος, ποιήτρια, ΕΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Βασίλης Χατζηιακώβου