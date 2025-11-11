Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «μεταμορφώνεται» με τη βοήθεια του ΑΙ: από πυροσβέστης έως αρχαία Ελληνίδα

Την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρουσίασε τους άξονες του προγράμματος σε διάφορους τομείς ακριβώς πίσω της μέσα από ένα τεράστιο video wall εμφανίζονταν η ίδια ντυμένη ανάλογα με τον τομέα που αναφερόνταν
Ενα διαφορετικό τρόπο βρήκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προκειμένου να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας με την ίδια να είναι πρωταγωνίστρια σε… πολλούς ρόλους.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετέτρεψε σε ένα προσωποκεντρικό σόου την εκδήλωση της Πλεύσης Ελευθερίας έχοντας πολύτιμο σύμμαχο το AI.
Και αυτό διότι την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρουσίασε τους άξονες του προγράμματος σε διάφορους τομείς ακριβώς πίσω της μέσα από ένα τεράστιο video wall εμφανίζονταν η ίδια ντυμένη ανάλογα με τον τομέα που αναφερόνταν.
Με τη βοηθεία της τεχνητής νοημοσύνης όσοι ήταν στην εκδήλωση «είδαν» την Ζωή Κωνσταντοπούλου ως πυροσβέστη, παιδί, μητέρα, αγρότισσα, γιατρό, δικαστή, οικονομολόγο μέχρι και ελασματουργό.
Η Κωνσταντοπούλου ως πυροσβέστης
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως ελασματουργός
Σε «ομιλία» της στον ΟΗΕ
Και δεν έμεινε εκεί, καθώς παρουσιάστηκε η ίδια στρατιωτικός του ’40 (για τις γερμανικές αποζημιώσεις) αλλά και αρχαία Ελληνίδα (για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα).
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως οικονομολόγος
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αγκαλιά με μια γάτα
Γιατρός σε νοσοκομείο
Ως παιδί σε σχολείο
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως στρατιωτικός του ’40
Η εκδήλωση έγινε στο στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, στο Γκάζι με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αναφέρει ότι το κόμμα της στοχεύει στον άνθρωπο και την κοινωνία.
«Ο άνθρωπος μπροστά. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη της Πλεύσης Ελευθερίας, που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ενα δίκτυο ανθρώπων εργάζεται για το πρόγραμμά μας. Δεν είμαστε μονοθεματικό κόμμα. Έχουμε πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για αυτό που κάνουμε σήμερα και το οποίο είναι πρωτοποριακό. Για αυτό το πρόγραμμα δούλεψαν πάνω από 60 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, 150 από την Ελλάδα, ενώ εργάστηκαν και άλλοι από όλο τον πλανήτη», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου . Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε ότι το κόμμα θα στηρίξει την «κατάργηση του ηλικιακού ορίου εκλογιμότητας και την εναρμόνιση του δικαιώματος του εκλέγειν με το δικαίωμα του εκλέγεσθαι».
«Σήμερα, ψηφίζουν οι νέοι από την ηλικία των 17 ετών, όμως δεν μπορούν να εκλεγούν. Αυτό τελειώνει. Δικαίωμα εκλέγεσθαι αποκτούν όλοι οι πολίτες που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και οι νέοι 17-25 ετών θα μπορούν να εκπροσωπούν τους συνομηλίκους και τους συμπολίτες τους στη Βουλή», ήταν τα λόγια της.
