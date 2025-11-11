Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «μεταμορφώνεται» με τη βοήθεια του ΑΙ: από πυροσβέστης έως αρχαία Ελληνίδα

Ενα διαφορετικό τρόπο βρήκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προκειμένου να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας με την ίδια να είναι πρωταγωνίστρια σε… πολλούς ρόλους.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετέτρεψε σε ένα προσωποκεντρικό σόου την εκδήλωση της Πλεύσης Ελευθερίας έχοντας πολύτιμο σύμμαχο το AI.

Και αυτό διότι την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρουσίασε τους άξονες του προγράμματος σε διάφορους τομείς ακριβώς πίσω της μέσα από ένα τεράστιο video wall εμφανίζονταν η ίδια ντυμένη ανάλογα με τον τομέα που αναφερόνταν.

Με τη βοηθεία της τεχνητής νοημοσύνης όσοι ήταν στην εκδήλωση «είδαν» την Ζωή Κωνσταντοπούλου ως πυροσβέστη, παιδί, μητέρα, αγρότισσα, γιατρό, δικαστή, οικονομολόγο μέχρι και ελασματουργό.