Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Marathon Expo 2025

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε δυναμικά με δικό της περίπτερο στη Marathon Expo 2025, μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις αθλητικού και τουριστικού ενδιαφέροντος που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας φιλοξενήθηκαν οι διοργανώσεις και φορείς: Ημιμαραθώνιος Πάτρας, Acheloos Run, ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΑΒΑ, ΔΙΒΡΙΣ, καθώς επίσης οι Δήμοι Αμφιλοχίας και Αγρινίου, αναδεικνύοντας την πολυμορφία του τουριστικού και αθλητικού προϊόντος της Δυτικής Ελλάδας.

Η παρουσία της Περιφέρειας είχε ως στόχο την προβολή αθλητικών διοργανώσεων και τουριστικών προορισμών, ενισχύοντας τον θεματικό τουρισμό και αναδεικνύοντας την περιοχή ως ιδανικό προορισμό για δραστηριότητες υπαίθρου, αθλητισμού και πολιτισμού.