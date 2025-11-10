Πάτρα: Η κλασική μουσική συνάντησε τη Σύγχρονη Τέχνη στο Ίδρυμα Hellenic Diaspora

Ο Φίληβος Γκάτζιος, νέος και ταλαντούχος πιανίστας, νικητής του διαγωνισμού “Ακούμε τους Νέους 2025» παρουσίασε ένα ρεσιτάλ πιάνου με έργα Chopin, Brahms, Rachmaninov και Ravel.

Μια μοναδική εμπειρία ανάμεσα σε σπουδαία έργα Σύγχρονης Τέχνης σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών της Διασποράς, που δημιούργησαν πέρα από τα σύνορα σε Αμερική,Γαλλία και σε άλλες χώρες κατά τον 20ό αιώνα.

Το καινοτόμο πρόγραμμα “Ακούμε τους Νέους” είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης νεοεμφανιζόμενων μουσικών στο πεδίο της κλασικής μουσικής με συναυλίες, ηχογραφήσεις και φεστιβάλ, που έχει ως στόχο να συστήσει τους νέους μουσικούς στο μελλοντικό τους κοινό.

Συγχρόνως επιδιώκει να πραγματοποιεί συναυλίες κλασικής μουσικής σε μη συμβατικούς χώρους, όπως αρχαία θέατρα και εν γενεί πολιτιστικά μνημεία.

Υλοποιείται χάρη στη συνέργεια του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος με το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Τρίτο Πρόγραμμα, ενώ συνεργάζεται με μεγάλους πολιτιστικούς φορείς της χώρας μας όπως οι Κρατικές Ορχήστρες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η Underground Youth Orchestra και το This is Athens City Festival.

Με την υποστήριξη των χορηγών/εταιρικών μελών Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Vinci/ Ολυμπία Οδός, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το Ίδρυμα Hellenic Diaspora αξιοποιεί τη Σύγχρονη Τέχνη ως εργαλείο έμπνευσης, εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης.

Στις Συλλογές του, πάνω από 2.000 έργα τέχνης ανήκουν έργα ζωγραφικής, γλυπτικής καθώς και εικαστικές δημιουργίες και εγκαταστάσεις που φιλοξενούνταν σε μουσεία και gallery του εξωτερικού.

Το Ίδρυμα Ελληνικής Διασπορά συλλέγει, διατηρεί και συντηρεί σύγχρονα έργα τέχνης με στόχο την προώθηση της Τέχνης και του Πολιτισμού.