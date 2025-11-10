Φουλ του ροζ το στούντιο της Κατερίνας Καινούργιου που περιμένει κοριτσάκι

Τις πρώτες δηλώσεις για το παιδί που περιμένει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή έκανε η Κατερίνα Καινούργιου λίγο μετά την ανακοίνωσή της, πως είναι έγκυος.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη περίοδο που διανύει, τονίζοντας πως είναι «ευλογημένη και πως ζει ένα όνειρο» που για χρόνια είχε.

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε στο «Super Κατερίνα» με ένα εφαρμοστό φόρεμα και παράλληλα το πλατό γέμισε με ροζ μπαλόνια, αποκαλύπτοντας έτσι πως το μωρό είναι κορίτσι.

Η ευχάριστη ανακοίνωση ήρθε αρχικά την Κυριακή με μία ανάρτησή της στα social media και μέσα από τις δηλώσεις της, η παρουσιάστρια εξήγησε γιατί το προηγούμενο διάστημα προστάτευσε από τα «φώτα» της δημοσιότητας την εγκυμοσύνη της.

«Θα μιλήσω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Το σκεφτόμουν πολύ καιρό πώς θα το πω. Το καλοκαίρι ήμουν έγκυος και άρχισε να φαίνεται από τα μαλλιά και τα πρηξίματα και ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ. Καλό είναι να το μοιραζόμαστε με το περιβάλλον μας όταν είμαστε έτοιμοι. Ήμουν σίγουρη για τη θετική σας ενέργεια, αλλά έπρεπε να γίνουν οι πρώτες εξετάσεις. Μέχρι την τελευταία στιγμή της εγκυμοσύνης η μανούλα έχει την αγωνία να πάνε όλα καλά. Πέρασε λοιπόν αυτό το διάστημα και ευχαριστώ τους τηλεθεατές για τη διακριτικότητά σας. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη και ήταν όνειρό μου εδώ και χρόνια να γίνω μανούλα» δήλωσε αρχικά.