Με μεγάλη επιτυχία το 13ο Φεστιβάλ Χορωδιών «ΠΑΤΡΑ 2025»

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έζησε η Πάτρα το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, με τη διοργάνωση του 13ου Φεστιβάλ Χορωδιών «ΠΑΤΡΑ 2025» από τη Χορωδία «ΑΠΟΛΛΩΝ» Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο κατάμεστο θέατρο ROYAL.

Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη από φίλους της χορωδιακής μουσικής, που υποδέχθηκαν με θερμά χειροκροτήματα κάθε συμμετοχή, αναγνωρίζοντας την υψηλού επιπέδου ερμηνεία και το ποιοτικό ρεπερτόριο των χορωδιών.

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν οι εξής επτά χορωδίες:

Χορωδία Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Νίκαιας

Δημοτική Χορωδία Σαλαμίνας

Πολυφωνική Χορωδία «ΗΔΥΦΩΝΟΝ» Δήμου Τριφυλίας

Φωνητικό Σύνολο Δήμου Λάρνακας (Κύπρος)

Χορωδία Ν. Μουδανιών Π.Σ. Φάρου – Προικοννήσου Ν. Μαρμαρά

Μικτή Χορωδία Δήμου Περάματος

Μικτή Χορωδία «ΑΠΟΛΛΩΝ» Πατρών

Το φεστιβάλ αποτέλεσε σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την πόλη, αναδεικνύοντας τη μακρά παράδοση της Πάτρας στη χορωδιακή μουσική και ενισχύοντας τον ρόλο της ως κέντρου πολιτιστικής δημιουργίας.

Η Χορωδία «ΑΠΟΛΛΩΝ» Πατρών, που ιδρύθηκε το 2008 από τον μαέστρο και ιδρυτή Θεμιστοκλή Δράμη, συνεχίζει δυναμικά τη δραστηριότητά της με συμμετοχές σε φεστιβάλ και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

Καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ ήταν ο κ. Θεμιστοκλής Δράμης