Η Πάτρα Ενωμένη για τον θάνατο του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση

Η Πάτρα Ενωμένη αποχαιρετάει τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης:

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια για την απώλεια του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη.

Υπήρξε ένας άνθρωπος που πρέσβευε τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, που διακρινόταν για τον στοχαστικό, αλλά κι ευθύ ταυτόχρονα πολιτικό του λόγο και ο οποίος προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στα κοινά και στα πολιτικά πράγματα της περιοχής.

Η διαδρομή του αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη ήθους, σεβασμού και πολιτικών ιδεών στις νεότερες γενιές.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

