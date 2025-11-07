Πέθανε ο Τζέιμς Γουάτσον που ανακάλυψε τη δομή του DNA

Πέθανε σε ηλικία 97 ετών, ο Τζέιμς Γουάτσον, ένας από τους επιστήμονες που ανακάλυψαν τη δομή του DNA, φέρνοντας επανάσταση στην ιατρική.

Η ανακάλυψε της διπλής έλικας του DNA, μαζί με τον Φράνσις Χ. Κρικ, χάρισε στο δίδυμο το Νόμπελ Ιατρικής το 1962.

Ποιος ήταν ο Τζέιμς Γουάτσον

Γεννήθηκε στο Σικάγο το 1928 και σπούδασε ζωολογία στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου (πτυχίο το 1947) και στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις (πήρε το διδακτορικό του το 1950), και πραγματοποίησε μεταδιδακτορικό στη χημεία με τον Χέρμαν Κάλκαρ στην Κοπεγχάγη. Στη συνέχεια εργάστηκε στο εργαστήριο Καβέντις στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, όπου και γνώρισε τον μελλοντικό συνεργάτη του, τον Φράνσις Κρικ. Από το 1956 μέχρι το 1976, ο Γουάτσον ήταν διδακτικό προσωπικό στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ,κάνοντας έρευνα στη μοριακή βιολογία.

Από το 1968, ο Γουάτσον ήταν διευθυντής στο Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) στο Λονγκ Άιλαντ. Στο CSHL, άλλαξε το επίκεντρο της έρευνάς του στη μελέτη του καρκίνου, ενώ παράλληλα το έκανε παγκόσμιο ηγετικό κέντρο στη μοριακή βιολογία. Το 1994 έγινε πρόεδρος, θέση στην οποία παρέμεινε για 10 χρόνια. Οι θέσεις του για κοινωνικά θέματα ήταν πολλές φορές προκλητικές. Το 1997 σε μια συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Seraισχυρίστηκε ότι είναι δικαίωμα των γυναικών να κάνουν άμβλωση εάν προκύπτει από μια γενετική ανάλυση του εμβρύου ότι το παιδί έχει προδιάθεση ομοφυλοφιλίας. Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι μαύροι έχουν μια πιο έντονη λίμπιντο από τους λευκούς και ότι είναι λιγότερο ευφυείς σε σχέση με τους λευκούς. Για αυτό ο Γουάτσον κατηγορήθηκε συχνά για ρατσισμό, σεξισμό και ομοφοβία.