Πάτρα: Χαιρετισμός του Αντώνη Χαροκόπου στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Την ουσία και τον κοινωνικό ρόλο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ανέδειξε ο Αντώνης Χαροκόπος, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, κατά τον χαιρετισμό του στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, που πραγματοποιείται στην Πάτρα.

Ο κ. Χαροκόπος τόνισε ότι για το αναπηρικό κίνημα η ψυχοκοινωνική στήριξη δεν αποτελεί παράπλευρη διάσταση της αναπηρίας, αλλά αναπόσπαστο στοιχείο της ισότιμης συμμετοχής. Όπως σημείωσε, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική ζωή δεν είναι μόνο ζήτημα υποδομών, αλλά κυρίως νοοτροπίας, εικόνας και σχέσης με τον εαυτό και τους άλλους.

Στον χαιρετισμό του ανέφερε:

Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι,

είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, σε ένα επιστημονικό συνέδριο που αναδεικνύει την ουσία της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, την ενσυναίσθηση, την κατανόηση και τη στήριξη του ανθρώπου στις πολλαπλές του εκφάνσεις.

Για εμάς, στο αναπηρικό κίνημα, η ψυχοκοινωνική στήριξη δεν αποτελεί μια παράπλευρη διάσταση της αναπηρίας, αλλά αναπόσπαστο στοιχείο της ισότιμης συμμετοχής.

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην κοινωνική ζωή δεν είναι μόνο ζήτημα υποδομών είναι πρωτίστως ζήτημα νοοτροπίας, εικόνας και σχέσης με τον εαυτό και τους άλλους. Σε αυτή τη διαδρομή, ο ρόλος των επαγγελματιών της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας είναι κομβικός: να σταθούν δίπλα στο άτομο, όχι απέναντί του να το ενδυναμώσουν, όχι να το καθορίσουν.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να σημειώσω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών υπήρξε πολύτιμος αρωγός στο 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας που διοργάνωσε η Ομοσπονδία τον περασμένο Οκτώβριο, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Η σύμπραξη αυτή απέδειξε στην πράξη πως η γνώση και η κοινωνική ευαισθησία μπορούν να συμπορευτούν για έναν κοινό στόχο:

μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων στηρίζει έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που προάγει τη γνώση, τη συνεργασία και τη διασύνδεση επιστημόνων και φορέων. Γιατί μόνο μέσα από συνέργειες μπορούμε να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, από τη διάγνωση στην ενδυνάμωση και από τη στήριξη στην πραγματική κοινωνική ένταξη.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και είμαι βέβαιος ότι τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό για μια κοινωνία περισσότερο συμπεριληπτική και ανθρώπινη.