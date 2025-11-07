Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ: Ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου για γενοκτονία

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε την Παρασκευή (07/11) ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για τη γενοκτονία στη Γάζα.

Το ένταλμα σύλληψης αφορά συνολικά και άλλα 36 πρόσωπα, όπως τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, με την κατηγορία της γενοκτονίας στη Γάζα.

«Το Ισραήλ, μέχρι σήμερα, έχει διαπράξει με συστηματικό τρόπο γενοκτονία στη Γάζα. Ως αποτέλεσμα αυτών των εγκλημάτων, χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί και οι οικίες και οι εγκαταστάσεις τους έχουν καταστεί μη κατοικήσιμες» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο τουρκικό έγγραφο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα «σχετικά με τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το Ισραήλ σε βάρος ατόμων» που συμμετείχαν στον στολίσκο, ο οποίος μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.