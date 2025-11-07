Back to Top
Θλίψη στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 25χρονου Παναγιώτη

Θλίψη στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 25χρονου Παναγιώτη

Νικήθηκε από πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε

Βαρύ πένθος και θλίψη σκορπά στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του 25χρονου Παναγιώτη Ασπιώτη.

Ένα νέο παιδί που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα, έχοντας νικηθεί από πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, σύμφωνα με το agriniopress.gr. Κατοικούσε στην Γραμματικού Αγρινίου, με την οικογένειά του, πατέρα και αδέρφια.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 8/11 και ώρα 11:30 στον Ι.Ν. Αποστόλου Φιλίππου Γραμματικούς. Η σορός θα βρίσκεται στο ναό μισή ώρα νωρίτερα.

